Roberto Romano confesó que tuvo un encuentro con Kimberly Flores antes de entrar a “La Casa de los Famosos”

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de tanto negar que Kimberly Flores y Roberto Romano habían tenido sus “queveres”, el actor confesó a uno de sus compañeros que sí tuvo un encuentro íntimo con la esposa de Edwin Luna, antes de ingresar al reality.

Hace apenas unas horas que la estrella de “El Señor de los Cielos” le dijo a Christian de la Campa, que necesitaba un consejo, ya que no sabía cómo actuar ante el problema que se le venía encima, porque sí había tenido “algo” con Kimberly Flores antes de entrar y Alicia Machado lo sabía.

Y es que según el relato de Romano, la ex miss universo le habría dejado claro que ya sabía lo que había pasado en el hotel con Kimberly Flores, lo que lo tenía muy preocupado, ya que no quería meterse en problemas, ya que ella es una mujer que tiene esposo e hijos.

Lo que pasó antes de conocerla, pasó antes. Y cuando pasó eso yo dije ‘aquí mismo se acaba, aquí empieza y aquí se acaba’…. porque tienen hijos, yo no me voy a meter en pe… en lo único que creo que si la ca… fue en que no marqué distancia clara y aquí di un poco el jugueteo con ella como bajita la mano y aparte de todo estar con Alicia. Ahí sí la ca…, lo acepto”, explicó.



Roberto Romano aceptó que fue un error haberse involucrado con Kimberly Flores

Luego de revelar que estaba consciente de que había sido un error al involucrarse con Kimberly antes de ingresar a “La Casa de los Famosos”, aseguró que él quiso poner un distanciamiento entre ambos porque sabía que la influencer no era libre.

“Yo conecté aquí con las dos, pero hasta que yo puse un alto, no de Alicia sino del otro lado, porque dije no me voy a meter en pe…”, indicó.

Alicia Machado también habría comentado en la casa a sus compañeros que ella sabía perfectamente que Kimberly tenía su “desliz” con Roberto Romano y que habían tenido relaciones sexuales en el hotel, antes de entrar.

“Ya sé absolutamente todo, el collar que trae (Roberto Romano) se lo regaló una jeva que lo está esperando; él le dijo a ella que él está enamoradísimo de ella… le tiró el perro a Verónica, le tiró el perro a Kim, o sea a Kim, ellos entraron con algo. Se acostaron en el hotel”, apuntó.

En días pasados, Kimberly Flores le pidió disculpas públicamente a Edwin Luna por el escándalo en que lo habría metido al ingresar a “La Casa de los Famosos”, ya que había afectado a su carrera como cantante y se le hacía injusto.

Supuestamente ellos ya habían hablado y se encontraban bien como pareja y familia; además, estaban tomando terapia familiar para mejorar algunas cosas en su relación.