Edwin Luna asegura no quiere opacar a Kimberly Flores, Alma Cero opina lo contrario

CIUDAD DE MÉXICO.- La polémica entre Kimberly Flores y Edwin Luna continúa después que el cantante fue por ella a un reality show, por lo que tuvo que explicar que no lo hizo para frenar la carrera de su esposa.

"Sé que la gente cree que yo quería sacarla para que no avanzara o no se hiciera más popular, pero al contrario, en cada alfombra roja, en cada evento, ella siempre ha estado conmigo y siempre la he presentado como Kimberly Flores... Jamás la he buscado para ser una mujer que esté encerrada en casa", afirmó Edwin Luna.

Edwin se refirió a los comentarios en redes sociales donde lo acusan de frenar la carrera de su esposa: "La persona correcta en decir si la he apoyado es ella, pero siempre la he apoyado, desde que llegó de Monterrey, cuando ella tomó la decisión de entrar al medio, la apoyé, siempre he estado detrás de ella", precisó.

Una historia que se repite

Esta situación suena similar a lo que Alma Cero ya había expuesto de su relación con Edwin Luna. Dijo que además de sentir que él quería sacar provecho de su romance, la quería tener por debajo de él.

En entrevista con "Venga la alegría" en 2019, así lo dijo Alma: "A él no le puedo echar la culpa de absolutamente nada. La culpa no importa, ¿quién es la responsable de haber caído en una relación tóxica? Yo".

Durante esta intervención la actriz también recordó que el amor no era incondicional: "Era de 'Sí, pero vienes a vivir acá', 'Sí, pero me ayudas a mi', 'Sí, pero me haces crecer a mi y tú abajo'.

Alma Cero platica lo sucedido

"Yo creo que él no es mal hombre, sino una persona que no acaba de sentirse satisfecho con lo que la vida le da. Una vez que ya no le sirves para algo, vámonos, descarte. Yo no quiero a alguien que venga porque le funciono, porque le sirvo, porque va a aprender de mi... Claro, si se da, pero en una relación justa, amorosa y real. Pero yo no quiero que se me venga a pegar porque 'ay, ella tiene muchos seguidores', 'ay, ella le cae bien a las mujeres", dijo Alma Cero.

Quizá la relación entre Edwin y Kimberly no funcionó igual, pero lo cierto es que atraviesan por una crisis. La cantante confesó que entrar al reality iba a ser una oportunidad para reflexionar sobre su matrimonio, pero debido a que eso afectó a sus hijos, salió del programa.

Edwin Luna explicó que la coquetería de Kimberly dentro de "La Casa de los Famosos"... "Sí fue un detonante en el sentido de mis hijos. Yo lo había platicado con ella desde el momento en que entró, estábamos conscientes de lo que podía pasar. Al ver de desde el primer día Roberto Romano estuvo sobre Kim, yo lo entendí pero no tomamos la precaución de hablar con nuestro hijos, que no son niños chiquitos, y cuando ellos empezaron a recibir todas notas, no lo entendían, mi hijo me cuestionaba fuertemente y me decía que por qué estaba fallando".