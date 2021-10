“Machista de mier…”: Fuerte pelea entre Alicia Machado y Pablo Montero. ¡Ya no se soportan!

CIUDAD DE MÉXICO.- Alicia Machado y Pablo Montero tuvieron un fuerte “agarrón” el lunes pasado, en “La Casa de los Famosos”, y dejaron claro que ya no se soportan, ya que el cantante señaló a la venezolana de hablar puras porquerías de las personas.

Todo inició cuando Alicia le reclamó a Pablo que jamás se había metido en su cama estando dentro del reality y que tuviera cuidado con lo que decía de ella, pero el intérprete mexicano no se quedó callado y la acusaba de hablar mal de todos, especialmente de Verónica Montes.

Todo está grabado y cuida lo que dices, y cuida con lo que te inventas en tu pu… mente que inventa historias que no existen… y te inventas lo que la gente dice… ¿hablarte mal de quién? ¿De qué estás hablando? Está todo grabado. Yo de ella jamás he hablado mal”, comentó Alicia visiblemente exaltada.

Pablo la enfrenta a la cara y le dice que confiese que siempre ha hablado mal de Verónica, mientras ésta trata de separarlos y calmarlos, pero parecen no escuchar y Montero revela que Alicia también ha hablado mal de Gigi.

“¿De qué? ¿De que está enamorada de ti y no te das cuenta? –‘Hablas mal de Cristina, que te tenía hasta la ma… su brazo’. –¿De qué estás hablando, Pablo? ¿Cuándo te dije eso? Jamás te dije eso, no te inventes alucinaciones. Sí mi amor, machista de mier…”, expresó Alicia, mientras su exnovio le decía que era una persona 100% conflictiva.



La pelea entre Alicia Machado Pablo Montero siguió por largo rato

Cuando parecía que al fin la situación se había controlado porque Pablo salió del dormitorio, el charro mexicano volvió a buscar más pleito con Machado y le aseguró que sí había hablado mal de sus compañeras y que lo aceptara.

“(De Gigi) me dijiste que andaba con una mala onda, que se andaba mal viajando; de Verónica, me dices que es una mustia, que es una mosca muerta… y de Cristina dices que ya te tiene hasta la ma… su brazo. Tú me dijiste aquí que la ibas a nominar, tú me dijiste, y que a Cristi también, y que a Kelvin, también… ya estás desvariando”, le grita Pablo a Alicia.

La ex Miss Universo no dejó de insistir que su compañero de reality estaba loco y decía puras mentiras, y lo retó a ver las imágenes de cuando supuestamente dijo todas las cosas de las cuales la señalaba, ya que todo estaba grabado.

La modelo no dejó de gritarle a Montero que lo único que quería es desprestigiarla ante sus compañeros para que estuvieran en su contra y así la eliminaran de la competencia, y él quedar como la víctima, con su cara de “niño bueno”.

El encontronazo duró varios minutos hasta que se cansaron de los señalamientos, mientras Gigi y Verónica los veían y escuchaban.