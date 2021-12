¿Kunno se arrepiente de haberse definido como "artista"?

CIUDAD DE MÉXICO.- Kunno apareció en la alfombra roja de los People's Choice Awards, en donde tuvo el honor de ser nominado como Influencer del año 2021, y es que el joven logró posicionarse entre los creadores de contenido digital más famoso del momento desde la cuarentena, donde se dio a conocer a través de sus diversos videos de TikTok.

Ahora, Guillermo Kunno ha incursionado en diferentes ámbitos del mundo artístico, tal como modelo, cantante, la cara de algunas marcas, entre otras actividades.

Sin embargo, sigue siendo uno de los influencers más criticados por su caracter que suele caracterizarse como arrogante.

Una de las polémicas que más destacó fue cuando el joven de 21 años participó en el canal de Youtube alofokeradioshow, en donde le preguntar cuáles eran algunos de sus secretros para volverse famosos, a lo que respondió : "Yo nunca he visto con ningún otro tiktoker, porque hoy en día ya no me considero tiktoker, me considero lo que soy: una celebridad y un artista”.

La respuesta estuvo cargada de arrogancia y egolatría, según expresaron miles de usuarios en redes sociales que les disgustó su comentario.

Ante eso, Kunno se acercó a las cámaras de los medios de comunicación durante su participación en los People's Choice Awards y, por primera vez, lamentó la confusión de sus palabras sobre referirse a él como una celebridad y declaró que todo se trató de un malentendido.

Para el matutino de TV Azteca, "Venga la Alegría", el influencer señaló que se sentía apenado por las polémicas declaraciones en el canal de Youtube al momento de referirse a sí mismo como artista y expresó que, para él, siempre será tiktoker, ya que fue ahí donde comenzó su fama.

No quise decirlo así. No, no, siempre voy a ser tiktoker e influencer, eso es literal lo que siempre voy a ser. Salió un poquito mal lo que quise comunicar. Sin embargo, pues aquí estamos", señaló para la prensa.

Información a partir de minuto 1:30

¡Anoche se realizaron los People's Choice Awards y las cámaras de #VLA estuvieron presentes para contarte todos los detalles! �������� #AsíQuieroCantar >> https://t.co/gQ6ToAZJMg pic.twitter.com/K9yKEK5lKN — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) December 8, 2021

Esta no sería la primera vez que Kunno trata de defenderse de aquel momento, pues el creador de contenido tuvo una pequeña entrevista para el canal El Tag Show de Gipsy, en el que habló de diversos temas y entre ellos destacaron los comentarios negativos que recibe por parte de los internautas.

El influencer respondió que le tenía gran cariño a la plataforma de TikTok por ser su red social preferida y, sobre todo, por ser aquella donde se dio a conocer. Incluso, aseguró que en ella pudo acercarse más a sus seguidores, pero que el revuelo se causó a una "distorción de información" y que el comentario estuvo fuera de contexto.