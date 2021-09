Kimberly Flores pone en riesgo su matrimonio tras dormir con ex integrante de Exatlón

MÉXICO.- El reality de Telemundo sigue aumentando su éxito por la cantidad de drama que hay en cada uno de los capítulos, y es que entre los integrantes ha habido fuertes polémicas e inclusos triángulos amorosos.

Kimberly Flores ya había llamado la atención del público por los momentos candentes que tuvo con su compañero Roberto Romano, quienes crearon todo tipo de rumores sobre una posible relación sexual, lo que provocó ciertas críticas por parte de los televidentes, ya que la modelo está casada con el cantante Edwin Luna. Incluso este dato fue juzgado por Alicia Machado, quien la señaló por ser infiel durante su matrimonio.

Sin embargo, ahora los romances se intercambian y hay otro integrante más de “La Casa de los Famosos” que comenzó a interesarse por Kim Flores, se trata de Kelvin Rentería, conocido como “El Vaquero”, ex participante de Exatlón de Estados Unidos.

Y es que el atleta ganó una suite, en la cual podría compartir con quien él quisiera, y el presentador Héctor Sandarti le cuestionó quién sería la persona afortunada que lo acompañaría en el cuarto.

Viene el cuarto beneficio, que no solamente es beneficio, es obligación, Kelvin, tienes que escoger a un habitante de la casa para que te acompañe en esta suite. No me digas ningún nombre todavía, aún puedes pensarlo. Voltea a ver a cada uno de tus compañeros”, expresó el presentador del reality.