Alicia Machado pide entre lágrimas que la expulsen de “La casa de los famosos”

MÉXICO.- El nuevo reality show de Telemundo sigue causando revuelo entre el público por el drama que rodea cada emisión, tales como infidelidades, posibles demandas, la primera eliminada que fue Tefi Valenzuela y ahora es el turno de Alicia Machado de crear una nueva polémica.

Y es que la ex Miss Universo que es integrante de “La casa de los famosos” confesó en plena emisión que desea que sus compañeros la nominen para ser la próxima expulsada, pues no quiere pasar tanto tiempo en ese lugar.

Luego de tener encuentros candentes con Roberto Romano y ciertas peleas con Kimberly Flores por creer que le era indiferente su matrimonio con Edwin Luna, ahora Machado admite estar dispuesta a ser eliminada.

Fue durante una platica entre la modelo y Roberto que el famoso le reveló que no le agrada pertenecer al programa de Telemundo, ya que él es un actor, tal como su papel en la famosa serie de “El señor de los cielos”.

Después, durante una reunión con otros compañeros, Machado se soltó en lágrimas para confesarle a todos que la única razón por la cual pertenece a “La casa de los famosos” es por una petición de unos amigos en la televisora. Mientras rompía en llanto, la modelo pidió que la nominen para regresar a su casa, pues no cree que le haga bien permanecer tanto tiempo.

Por mi hija sagrada que ni me lo voy a tomar personal. Me van a hacer un favor. Cada quien está aquí por contrataciones distintas y si estoy aquí es por amigos dentro de la empresa que me pidieron entrar al show de televisión. Yo soy así y por eso me querían aquí adentro, para que de alguna manera le apoyara a ustedes para explicarles la mecánica. Yo no quiero estar aquí tanto tiempo porque no me hace bien”, expresó Alicia.