Roberto Román asegura que no quiere nada con Kimberly Flores mientras Pati Chapoy los critica

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras el escándalo ocurrido el pasado fin de semana por la supuesta infidelidad de Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, con el actor Roberto Romano, Pati Chapoy condenó la actitud de la influencer por sus actitudes.

El pasado 28 de agosto, el programa “En Casa con Telemundo” presentó unas imágenes del reality show “En Casa de los Famosos” en donde se ve a la esposa del cantante Edwin Luna, aparentemente “coqueteando” con su compañero Roberto Romano.

En las imágenes se puede ver que Kimberly Flores está sentada en una silla, frente a la mesa, y a un costado de ella se encuentra Romano, quien usa un pants y sudadera gris, y está muy pegado a la mujer.

Kimberly mete la mano en la sudadera del actor y lo jala hacia ella haciendo movimientos extraños, dejando entrever que lo está tocando, y momentos después levanta la prenda de vestir para verle sus partes íntimas, o al menos eso es lo que aparenta, lo que provocó el escándalo entre los seguidores del reality.



Pati Chapoy critica a Kimberly Flores

Quien hizo comentarios al respecto sobre la actitud de la modelo fue la periodista Pati Chapoy, en su programa “Ventaneando”, quien condenó la actitud de Kimberly, ya que está casada con Edwin Luna desde hace dos años.

¿Y eso sale en Suelta la Sopa? Deja que se te olvide que hay cámaras, no se te olvida que estás casada. ¡Que vergüenza y que pena!”, comentó Chapoy en la edición del pasado lunes.

“La Casa de los Famosos” se estrenó el pasado 24 de agosto, por Telemundo, el cual es grabado en Estados Unidos y presenta a 16 celebridades, entre cantantes actores, deportistas, modelos e influencers, quienes durante un tiempo determinado permanecerán encerrados en un mismo lugar.

Es un reality show muy similar al mundialmente conocido “BigBrother”, ya que los integrantes tienen que convivir entre sí en una casa aislada del resto mundo y no tienen acceso a Internet o televisión.

Por si fuera poco, dichas personalidades están siendo grabadas las 24 horas de días por múltiples cámaras que están distribuidas por toda la casa, lo que significa que tampoco hay privacidad.



Roberto Romano niega querer algo con Kimberly Flores

No sólo Pati Chapoy escandalizó por la actitud de Kimberly Flores hacia su compañero, sino también Alicia Machado, otra de las participantes del reality, quien anteriormente también le había “echado el ojo” a Roberto Romano y lo cuestionó sobre su “roce” con la regiomontana.

En la cuenta de Instagram de la estrella de “Señora Acero” se reprodujo el clip donde Alicia Machado le comenta que si habría algo entre Kimberly y él saliendo del programa, a lo que el actor lo niega rotundamente.

“Ya sé que tu no, pero la chava ya estaba como que… ya se dio cuenta que no, o que ya como que se acordó que está casada, pero… se le había olvidado…”, comentó la exreina de belleza.

De inmediato, Romano aseguró que la actitud de él nunca tuvo esa intención, pero Alicia insistió en que ella lo había interpretado así y que seguramente muchos espectadores también habrían tenido esa percepción de las cosas, lo que hizo molestar un poco al actor.

“No, no, Ali, no, no, para nada. Te juro nunca fue por ahí, no. Bueno, pues, el ciego que agarra la pata de elefante dijo que era gordo y el que agarró la trompa dijo que era trompudo. No, no iba por ahí”, aclaró Roberto.

Para apaciguar los ánimos, Alicia le dijo a su compañero que en realidad se puso celosa y por eso hizo escándalo, pero no se había quedado con las ganas de sacarle las garras a Kimberly.



Edwin Luna reveló que tiene una relación abierta con Kimberly Flores

Luego del “coqueteo” entre su esposa Kimberly con el actor Roberto Romano, el cantante Edwin Luna fue uno de los más solicitados por los programas de espectáculos para obtener alguna declaración al respecto y saber qué opinaba sobre lo sucedió a pocos días de haber iniciado el reality.

Para una entrevista de “Suelta La Sopa”, el vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” aseguró que él no es el tipo de persona que está vigilando a su esposa las 24 horas del día y prefiere que su esposa “disfrute” y se mantendrá al margen.

“Yo prefiero dejarla que ella disfrute, que esté bien, que esté tranquila, que disfrute, que se divierta en ‘La Casa de los Famosos’. Yo sé que ella sabe que tiene una familia maravillosa que la está esperando aquí afuera, de igual manera que nosotros sabemos que ella va a lograr todo”, declaró el cantante.

Los conductores del programa destacaron que tal vez Edwin y Kimberly tienen una relación abierta, pero le recomendaron que siga sin ver el programa porque el matrimonio no podría terminar bien.