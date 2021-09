Continúa el enfrentamiento de Kimberly Flores y Alicia Machado en La casa de los famosos

ESTADOS UNIDOS.- La casa de los famosos es un reality show donde 16 celebridades deben convivir en el mismo lugar sin tener acceso a sus redes sociales o a dispositivos electrónicos. En este ambiente, es común que surjan disputas, romances y enfrentamientos entre los participantes.

Esta vez, hubo un drama protagonizado por la guatemalteca Kimberly Flores, quien se enfrentó a Alicia Machado luego de que esta hablara mal de ella al enterarse de que Roberto Romano le estaba coqueteando a Kimberly. Kimberly quiso dejar claro que ella está casada y respeta su matrimonio y que no quiere interferir en lo que tengan Machado y Romano. Asegura que todo se trata de un malentendido que surgió por la cercanía a la que se someten los famosos.

Durante la tensa confrontación, Machado le dijo a la guatemalteca que si ella estuviera casada no habría entrado al programa ya que sabe cómo se malinterpreta todo lo que pasa entre los integrantes. Ante esto, Kimberly respondió que la razón por la que entró al reality fue para ganarse el cariño del público ya que asegura que recibe muchas críticas por medio de las redes sociales.

Los tiempos han cambiado muchísimo y las relaciones ahora son más abiertas imagínate que yo frenara a mi marido en su carrera, las grabaciones con las modelos, los viajes. Creo que los dos respetamos muchísimo ese lado, pero juntos cuando nos sentamos a hablar él y yo sabemos lo que tenemos, comentó Kimberly respecto a su relación.

Tras esta declaración, Machado le ofreció una disculpa a Kimberly, asegurándole que no entendió las cosas desde suposición pues ella nunca ha estado casada. Finalmente, le recomendó no hacer caso de los rumores que surgen en la casa “porque no todo lo que se escucha es así”.

Kimberly también le dijo a Alicia que respeta lo que ella pueda tener con Roberto y que prefiere mantenerse alejada de las situaciones que se puedan malinterpretar pues reconoce que su realidad está afuera del programa, en su hogar y con su marido. Aunque Machado le aclaró que no la estaba acusando de nada, le ofreció una disculpa por todo lo que se pudo malinterpretar en su actitud y su forma de expresarse