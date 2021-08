¿Edwin Luna y Kimberly Flores están separados? La influencer hace fuerte confesión

CIUDAD DE MÉXICO.- Luego de que Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna, aparentemente “coqueteara” con el actor Roberto Román, en “La Casa de los Famosos”, la influencer habla sobre la relación que tiene con el cantante.

El pasado fin de semana se publicó unas imágenes en las que se puede ver a la esposa del vocalista de “La Trakalosa de Monterrey” teniendo varios acercamientos con su compañero de reality, Roberto Román, con quien, además de “juguetear” con él, le dio un beso.

La acción de la modelo escandalizó a las redes sociales y al medio del espectáculo, ya que Kimberly está casada con Edwin Luna desde hace dos años y comparten tres hijos con quienes supuestamente viven muy felices, según han pregonado en sus redes sociales.

En una plática que tuvo el actor de “El Señor de los Cielos” con Alicia Machado, una de las integrantes de la casa, negó tener algún interés romántico con la influencer, a pesar de que las imágenes de sus “arrumacos” con Kim ya se hicieron virales en Internet.



¿Edwin Luna separado de Kimberly Flores?

Después de las actitudes que ha tenido Kimberly dentro de “La Casa de los Famosos”, algunas de sus compañeras criticaron a sus espaldas la manera de comportarse con Román, ya que ella está casada y es madre de familia.

“Kimberly está sobre Roberto. No, no mi vida, estás casada y con tres hijos, y encima tienes un marido que sacas todos los días en TikTok y en Instagram, con video y todo como la familia feliz”, comentó Machado a tres de sus compañeras.

Mientras que Celia Lora, Christina Eustace y Gisella le respondieron que Kimberly no está siendo nada malo, ya que sabe muy bien que la están grabando las 24 horas del día y los siete días a la semana, por lo que no se arriesgaría a hacer algo que la perjudique.

Pero en una fiesta que tuvieron en la casa, la involucrada le dijo a varias de sus compañeras que entre ella y su esposo hay un acuerdo y saliendo del programa hablarán seriamente.

Dejó entrever que el cantante no quería que ingresara a la casa, pero ella le dijo que aunque no quisiera ella entraría y después hablarían.

“Yo me voy. Te pongas como te pongas, pienses lo que pienses, yo voy, así que tú… vas y ya. Es fuerte, porque yo le dije: Te suelto y nos soltamos, y al salir vamos a entregar cuentas los dos, solos. No quiero notas, no quiero ayer, no quiero nada. Solos, tú y yo”, externó Kimberly.

La mujer aseguró que a ella nadie le asegura en dónde estaba su esposo en esos momentos ni con quien estaba, ni qué estaba haciendo, ya que no estaba una cámara siguiéndolo como a ella, dando a entender que la juzgan sólo a ella porque sí se enteran de lo que hace y a su marido no.