Kimberly Flores habla de su pasado como bailarina

MÉXICO.- La participante de La casa de los famosos grabó un video que subió a YouTube donde habló sobre su pasado, antes de estar casada con Edwin Luna, el vocalista de La Trakalosa. "Por primera y última vez voy a tocar este tema que es el de mi pasado, fueron las palabras con las que la famosa abrió el video. "Es mejor decir lo que yo he vivido, lo que yo pasé y mi verdad", agregó.

La guatemalteca explicó que decidió alzar la voz sobre su pasado a causa de las críticas que constantemente recibe en las redes sociales. Su paso por La casa de los famosos fue muy polémico ya que entró al reality estando casada con el cantante de banda y en su estadía estuvo envuelta en rumores de infidelidad por su interacción con el actor mexicano Roberto Romano. También ha sido juzgada por los trabajos que tuvo antes de su matrimonio, los cuales se relacionaban con bailar en discotecas.

Es por ello que Flores decidió sincerarse con el público. Luego de hablar sobre las condiciones en las que vivió su niñez, compartió su experiencia sobre su primer embarazo, el cual ocurrió cuando tenía 16 años. El padre de sus dos hijos mayores, un DJ, se distanció de ella cuando se enteró. “Estábamos en una etapa muy rebelde los dos (...) Yo escondí mi embarazo hasta los seis meses”. También confesó que su familia no la apoyó y tuvo que vivir de la caridad de sus vecinos y amigos.

Su pasado como bailarina

Cuando su hijo estaba recién nacido, trabajó en una discoteca como bailarina, pero aclaró que no se trataba de un lugar exclusivo para hombres. “Estaba pasando la gente, me ponía a bailar. Por eso mucha gente también me ha criticado, me ha dicho teibolera, me ha dicho bailarina exótica y sí, sí he bailado. [...] Gracias a Dios jamás he llegado a un lugar de esos y respeto mucho a las mujeres que lo hacen porque no sabes lo que pueden estar pasando", afirmó.

Según afirma, trabajó como bartender, edecán y hoster. Hizo énfasis en que no pudo terminar sus estudios debido a su embarazo y aseguró que no se avergüenza de los trabajos que tuvo porque lo hizo para sacar adelante a su hijo, Elián. Finalmente, comentó que fue en su trabajo como edecán como conoció a Edwin Luna, con quien ahora se encuentra en exelentes términos, según han afirmado.