Kimberly Flores estrena mañana “El Trenecito”, su nuevo tema musical

CIUDAD DE MÉXICO.- Kimberly Flores estrena su próximo tema musical, “El Trenecito”, en medio de la polémica por su participación el reality show, “La Casa de los Famosos”.

Hace menos de 24 horas que en la cuenta de Instagram de Kimberly Flores se anunció que mañana será el estreno se nueva canción “El Trenecito”, un tema de ritmo pegajoso, pero que, al parecer, no le gustó a sus seguidores quienes la criticaron por “cantar feo”.

Circula 24/7, welcome to my play. Dale, dale, dale despacito. Mueve, mueve, mueve suavecito. Pega, pega, pégate un poquito. Si quieres yo te lo repito”, reza parte de la letra.