“Pareces niña de 15 años”: Alicia Machado fue rechazada por Roberto Romano tras confesarle que se enamoró de él

MIAMI, Florida.- Luego de darse besos y arrumacos, Alicia Machado le confesó a Roberto Romano que se enamoró de él, pero el actor la rechazó y le dijo que se porta como una adolescente, y le advirtió que no se alejará de las personas.

Desde que inició el reality de Telemundo, “La Casa de los Famosos”, Alicia Machado ha demostrado, de varias formas, sentir una atracción con el actor Roberto Romano, quien a su vez ha coqueteado desde un principio con Kimberly Flores, esposa de Edwin Luna.

Tal situación ha despertado la furia de la exreina de belleza contra la influencer, a quien la ha criticado a sus espaldas y frente a ella, por “coquetear” con los hombres de la casa, especialmente con Romano, siendo una mujer casada.

Mientras que a la estrella de “El Señor de los Cielos” parece no importarle y hacerse como el que no se da cuenta de lo que sucede entre ambas mujeres que se pelean por él, mientras ellas ignoran que lo único que hacen es inflarle el ego.

Cuando Alicia ha tenido arranques de celos contra Kimberly y habla mal de ella con Roberto, el hombre le ha dejado claro que no quiere nada con la también cantante, aunque sus actitudes muestren lo contrario, lo que deja el camino libre en la casa para que la venezolana “se ilucione”.

Mientras Kimberly Flores parece que decidió mirar para otro lado y buscarse mejor entretenimiento con otro miembro de la casa, los famosos realizaron una fiesta hawaiana y disfrutaron de un buen momento, con música y baile, especialmente Romano y Machado.

En un video que en la página oficial del reality se publicó, se muestran los arrumacos y los besos que los actores se dieron durante casi toda la noche, mientras Alicia supuestamente le enseñaba a bailar a su galán, quien le dijo que no sabía bailar.

Todos pensaron que Roberto invitaría a Alicia a la suite esa noche, ya que estaban muy acaramelados; incluso, hasta la producción publicó que también creyeron que el hombre terminaría lo que había empezado, pero no fue así y cada quien para su camita.

Después de las escenas “románticas” de las que todos fueron testigos, Alicia le confesó a Roberto Romano que se enamoró de él, a pesar de que está consciente que no la quiere, lo que hace que el actor se ponga dramático y le deja las cosas claras a la mujer de 44 años.

Vamos a concluir: Me enamoré de ti. ¡Ya! Eso fue todo lo que pasó. Me enamoré de ti y algunos códigos en mi cabeza que pensé mal. Me hice una ilusión que no era y cada vez que me decías: ‘Es que es una atracción, es que es una atracción’. A mí me dolía la boca del estómago porque tengo un sentimiento por ti. Es todo, esa es la realidad de las cosas”, expresó la actriz.