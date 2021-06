Kendall Jenner y su novio Devin Booker endulzan las redes con fotos de su primer aniversario

ESTADOS UNIDOS.- La modelo estadounidense, Kendall Jenner, es una de las famosas hermanas Kardashian que ha destacado, por el momento, por ser la única que no ha tenido hijos.

Anteriormente, la famosa fue captada haciendo burla de sí misma por jamás estar enamorada, y mucho menos implicada en relaciones románticas a diferencia de sus hermanas, pero ahora se encuentra celebrando su aniversario al lado de su novio Devin Booker.

Hace pocos meses que la pareja había confirmado su relación después de que la hermana menor hubiera pasado bastante tiempo soltera, pero ahora vemos a una Kendall totalmente diferente, pues ahora se muestra perdidamente enamorada de la estrella de los Phoenix Suns.

La pareja compartió tiernas historias para conmemorar su día, todo a través de sus cuentas personajes de instagram, las más destacadas entre los fans fueron aquellas imágenes donde aparecen abrazados junto a su mascota.

Las fotos causaron emoción en varios internautas ya que la socialité es muy reservada sobre su vida personal, a causa de esto los fans no pudieron evitar festejar junto a la pareja su primer año juntos. Ambos se mostraron felices mientras se acurrucaban de manera muy cariñosa. Aunque no podíamos ver el rostro de Devin, su novia no hizo dudar a nadie tras etiquetarlo y confirmar que era él a quien abrazaba.

El noviazgo salió a la luz el pasado San Valentín cuando ambos decidieron anunciar que se encontraban en una relación, y a partir de entonces se han brindado pocos detalles sobre la famosa pareja. Algunos internautas comentan que ese es el éxito de su noviazgo, pues a diferencia de la familia Kardashian-Jenner, Devin y Kendall han decidido conservar su relación privada.