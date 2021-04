Familia Kardashian: ¿Quién es el miembro más rico?

ESTADOS UNIDOS.- Desde que se estrenó el reality Keeping up with the Kardashians en 2007, la suerte ha sonreído al clan Kardashian-Jenner sobre todo a nivel económico, pues en 14 años su fortuna se ha incrementado a tal nivel, que se convirtieron en una de las familias más ricas de Hollywood.

A lo largo de los años, el público ha sido testigo de sus altibajos, matrimonios, divorcios y nacimientos de nuevos integrantes de la familia. Además, el show se convirtió en una plataforma para lanzar sus propias empresas comerciales y convertirse en algunos de los influencers mejor pagados en redes sociales.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Pero, ¿a cuánto asciende la fortuna de cada integrante del famoso clan? Aquí les contamos:

KIM KARDASHIAN

Es, sin duda, una de las integrantes de KUWTK más exitosas de todos. Cuando arrancó el programa, ella ya tenía un nombre. Conforme pasaron las temporadas la vimos enamorarse y desenamorarse varias veces; también fuimos testigos de sus negocios, su app y sus spin offs como Kourtney and Kim Take New York. Quizá su jugada maestra fue vender 20 por ciento de las acciones de su empresa de productos de belleza KKW Beauty (que le reportó ganancias por 200 millones de dólares) que, aunado al éxito de su línea de fajas y ropa interior Skims haga que actualmente su fortuna se valúe en mil millones de dólares, según reportó Forbes a principios de abril de este año.

KOURTNEY KARDASHIAN

La hermana mayor del clan decidió abandonar el show en noviembre de 2019. Sin embargo, a nivel financiero eso no pareció afectarle pues datos revelados por Celebrity Net Worth aseguran que tiene en el banco 45 millones de dólares, por lo que en algún momento llegó a ocupar el lugar 6 de la lista Forbes de las celebridades de reality más ricas de EU.

KHLOÉ KARDASHIAN

No se ha quedado atrás: Celebrity Net Worth dice que su fortuna se calcula en 50 millones de dólares. Recordemos que la mamá de True Thompson es dueña de Good America, una marca de ropa inclusiva que ha tenido mucho éxito en el mercado.

ROB KARDASHIAN

Si bien el único hermano de los hijos de Kris y Robert Kardashian se alejó completamente del reality, él también tiene su dinerito. Celebrity Net Worth reporta que tiene en el banco 10 millones de dólares.

KYLIE JENNER

Después de Kim, es la integrante de la familia más exitosa. Gracias a su empresa de cosméticos, Kylie Cosmetics, tiene, según Forbes, 900 millones de dólares. De hecho, la revista la nombró en 2019 y 2020 como la más Joven Multimillonaria. Sin embargo, luego la despojó de ese título y aseguró que toda la fortuna de la socialité no es real y que ha sido creada con base en mentiras de ella y de su mamá, Kris Jenner, alrededor de Kylie Cosmetics.

KENDALL JENNER

La modelo podrá no tener los millones de su hermana, pero eso no quiere decir que le vaya mal en el mundo de la moda. En su cuenta tiene 45 millones de dólares y varias veces ha sido considerada como una de las modelos mejor pagadas de la industria.

KRIS JENNER

A la matriarca de la familia no le ha ido nada mal durante estos 14 años a nivel económico. Y es que eso de ser manager de sus hijas le resultó un buen negocio con el que ha amasado una fortuna estimada en 90 millones de dólares, según el sitio Celebrity Net Worth .

CAITLYN JENNER (ANTES BRUCE JENNER)

El papá de Kendall y Kylie Jenner también se ha visto beneficiado con este reality a lo largo de los años. Según Celebrity Net Worth, su fortuna asciende a los 100 millones de dólares… nada mal para un personaje que ya no forma parte del programa.

KANYE WEST

Aunque se está divorciando de Kim, la gente sigue su vida como si siguiera siendo parte del clan. En abril del año pasado el rapero se convirtió en multimillonario, pues Forbes estimó su patrimonio neto en cerca de $ 1.3 mil millones de dólares. Gran parte de su fortuna proviene de su línea de tenis Yeezy. En febrero de este año la empresa Bloomberg informó que Yeezy está valuada entre los $ 3.2 mil millones y $ 4.7 mil millones de dólares, por lo que el rapero tiene una fortuna estimada en los $ 6.6 mil millones de dólares.