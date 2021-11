Kanye West le llora a Kim Kardashian por ser "ingrata" en el nuevo álbum 'Donda'

ESTADOS UNIDOS.- Kanye West lanzó su esperado álbum Donda, un proyecto musical que surge durante su ruptura con Kim Kardashian. El cantante ha afirmado en varias canciones que la vida de soltero no es tan mala. El pasado domingo por la mañana, el rapero lanzó su álbum que consta de 27 canciones y muchos ya han encontrado supuestas referencias a su relación con la empresaria.

En una de las canciones incluidas en el álbum, llamada "Jail", la letra dice: "No me maldigas por mensaje de texto, ¿por qué intentas presionar el flex? Espero, y estoy como: ¿Qué? Me desplazo, me desplazo hacia arriba como: siguiente, ¿adivinen quién se está excediendo?”. La letra es una forma de decir que alguien está cansado de presiones y regaños, y que prefiere buscar algo más, lo siguiente.

Más adelante la canción le reprocha a alguien, a Kim quizás, que tomó la decisión equivocada: "Tomaste una decisión mala, la vida de soltero no es tan mala", dice en una posible referencia a su divorcio. Y en otra pista llamada “Believe What I Say”, el cantante parece criticar a su expareja por ser “ingrata”.

“Nunca cuestioné lo que estabas pidiendo” dice la canción. “Te di cada pequeña cosa que pediste y no pude entender cómo alguien podía pedir más”, continúa. "Tengo una lista de más, solo me río de ella ... Demasiados secretos familiares, alguien pasa las notas”, dice después en lo que parece ser una referencia a la familia Kardashian.

Siempre en polémica

No cabe duda que Kanye es un artista polémico y en más de una ocasión ha hablado de más sobre su relación la familia Kardashian. Desde la vez que reveló que él y Kim habían pensado abortar a su hija mayor, Nort; hasta la ocasión en la que acusó a la familia de manipularlo psicológicamente como en la película Get Out, Kanye se ha convertido en una especie de amenaza para la imagen del clan.

Recientemente recibió fuertes críticas tras tener como invitados especiales a Marilyn Manson y DaBaby; el primero con múltiples demandas de abuso sexual y el segundo muy criticado luego de comentarios homofóbicos y burlas hacia personas con VIH. Ni Kim ni Kanye han hecho declaraciones sobre su relaicón con estos cantantes.