Kanye West llama a Kim Kardashian "mi esposa" durante proceso de divorcio

ESTADOS UNIDOS.- La socialité Kim Kardashian y el rapero Kanye West se convirtieron en una de las parejas más famosas en el medio artístico, por lo que la noticia de su divorcio causó gran conmoción entre sus millones de seguidores al saber que los famosos habían decidido terminar con su relación de casi 6 años, en donde tuvieron a sus cuatro hijos: North, Psalm, Saint y Chicago.

Y poco tiempo después de iniciar el proceso de divorcio en este año, la empresaria levantó varios rumores de que había comenzado una relación con Pete Davidson, y es que ambos fueron vistos tomados de la mano en distintas ocasiones.

Sin embargo, el músico continúa refiriéndose como "mi exposa" a Kim Kardashian, además de argumentar que todavía no están separados y que él no ha visto ningún documento sobre la separación. Y para sorpresa de muchos, West reveló que desea mantener su familia unida y quiere seguir al lado de Kim.

De acuerdo a la revista Hola!, el creador de Donda asisitó a un progama estadounidense y se pronuncio sobre el presunto romance de su expareja, donde comentó que el divorcio no se estaba llevando acabo y que no quiere desintegrar su matrimonio.

Saturday Night Live hizo que mi esposa dijera que se estaba divorciando de mí en televisión porque querían aumentar la audiencia (...) Yo no he visto ningún papel, ni siquiera estamos divorciados. No es una broma para mí, mis hijos quieren que sus padres permanezcan juntos. Quiero que sigamos juntos", declaró Kanye West durante el programa.