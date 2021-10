¡Habrá boda!: Kourtney Kardashian se comprometió con Travis Barker

ESTADOS UNIDOS.- Después de confirmar su relación por medio de Instagram en febrero de este año, Kourtney Kardashian y Travis Barker finalmente se comprometieron este domingo 17 de octubre.

La mayor de las Kardashians publicó un par de fotografías en sus redes sociales donde aparece junto al baterista, en la playa. Ambos están rodeados de rosas rojas y por las poses de los dos es posible afirmar que se trate de la propuesta de matrimonio. La empresaria escribió en la descripción de la fotgrafía las palabras “para siempre”, lo que da a entender que la pareja se ha decidido a llegar al altar.

Según afirma la revista estadounidense E! News, el compromiso de la pareja es un hecho. La estrella de rock le ha dado el anillo a Kortney en el Rosewood Miramar Hotel en Montecito, California, esta tarde.

En diciembre de 2020, Kortney y Travis, también llamados Kravis, despertaron los rumores de romance tras ser vistos juntos en distintas ocasiones. Y fue en febrero de este año donde los dos hicieron oficial el noviazgo con una fotografía donde aparecen tomados de las manos. Desde entonces no han dejado de ser fotografiados el uno al lado del otro y parecen estar muy enamorados.

Este será el segundo matrimonio de Kourtney quien se divorció de Scott Disick en el 2015 luego de casi diez años de relación. La pareja se separó en buenos términos y en más de una ocasión Scott ha dicho que apoya la nueva relación de Kourtney.

Ambos continúan criando a sus tres hijos juntos "Creo que si realmente amas a alguien, quieres que sea feliz pase lo que pase", expresó Scott durante la reunión de Keeping Up With the Kardashians. "Así que le doy una bendición para que sea feliz".

Lo que sigue para la feliz pareja es la planificar la boda que seguramente será un lujoso evento, al estilo de las Kardashian. Los seguidores de la socialité ya están listos para mantenerse al día de las próximas noticias sobre la futura boda.