Kim Kardashian y Kanye West reaparecen juntos por primera vez desde su separación

ESTADOS UNIDOS.- Fue en febrero el matrimonio de Kim Kardashian y Kanye West llegó a su final, después que la socialité presentara la demanda de divorcio al rapero.

Ya han pasado varios meses desde que la pareja anunció su separación a los medios de comunicación, y desde entonces se han hecho todo tipo de especulaciones acerca de su relación, que tras las pistas que han ido dejando es de lo más cordial.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

La mayor prueba ha sido mostrada con el reciente plan que han organizado juntos con sus hijos, North, de 8 años, Saint, de 5, Chicago, de 3, y Psalm, de 2. La expareja se llevó a los peques a visitar uno de los museos más interesantes de San Francisco, el de arte asiático, donde pasaron una tarde de lo más divertida, a juzgar por los testigos.



Una salida en familia

Tal y como contaron algunas fuentes a ET Online, la familia llegó antes de que se abrieran las puertas y pasó bastante tiempo en la llamada TeamLab exhibition, una muestra de un colectivo digital de Tokio que se especializa en proyectos inmersivos.

“Vestían todos de negro y parecían una familia feliz y normal que se lo está pasando bien” señaló una fuente. “Comenzaron la visita de manera privada, pero se lo estaban pasando tan bien que se quedaron después de que el museo abriera sus puertas, uniéndose al público que entró durante cerca de una hora. Nadie les molestó ni pareció notar su presencia. Fue un momento estupendo para la familia en el que pudieron relajarse sin ser molestados” añadió.

Kim Kardashian y Kanye West han pasado un tiempo en familia recorriendo el Museo de San Francisco.

La misma fuente puntualizó que la expareja parecía relajada y que se nota que tiene una buena relación, sobre todo en lo que se refiere a los niños.

Aunque poco después de que se conociera la noticia del divorcio se informó de que la expareja no se hablaba, el pasado mes de junio ya dieron muestras de que su comunicación había mejorado, pues Kim felicitó a su ex por sus 44 cumpleaños.

“Te quiero de por vida” escribió, unas palabras que llegaban después de meses de silencio hacia su exmarido. Quizá fue este el primer acercamiento que tuvieron y que ahora han mostrado junto a sus hijos, un mensaje sin palabras que pone a los niños como una prioridad para ambos.



Kanye se ha distanciado de Irina

Kanye ha sido visto en repetidas ocasiones al lado de la modelo Irina Shayk después de su separación, especulando que quizá podrían tener una posible relación sentimental, aunque hace unos días se ha dicho que ya no mantienen un contacto tan estrecho.

“Ella quiere que sigan siendo amigos y mantengan el contacto, pero se está distanciando un poco” declaró una fuente en exclusiva a US Weekly.

fue en febrero cuando Kim anunció su separación del rapero Kanye West.

En el penúltimo episodio del reality Keeping Up With The Kardashian, que fue filmado a principios de diciembre de 2020 durante las vacaciones familiares en Lago Tahoe, Kim confesaba que su matrimonio se tambaleaba.

Antes de emprender este viaje, y tal y como señalaban ante las cámaras las hermanas de Kim, la pareja tuvo una fuerte pelea, que fue la gota que colmó el vaso, tras un año luchando por salvar su matrimonio. Eso provocó que Kanye cancelara sus planes para acudir a esta espada.



Kim habla sobre su relación

Con los sentimientos a flor de piel, Kim dice que su relación estaba "completamente estancada" y que se sentía "atrapada", pues Kanye tenía unos planes y ella, otros.

Tal y como relataba la celebrity, el empresario tenía planeado mudarse con toda su familia a Wyoming para establecerse en un rancho, una idea que a ella no le seducía nada.