Amelia Hamlin y Scott Disick terminaron su relación de once meses

LOS ÁNGELES, California.- Amelia Hamlin y Scott Disick habrían terminado su relación de once meses, luego de que había rumores de separación, como así lo informaron los medios estadounidenses.

El “US Weekly” publicó este martes que la modelo, de 20 años de edad, y el empresario, de 38, dieron por terminada definitivamente la relación que inició en octubre de 2020, y según el medio, Amelia fue quien habría terminado a Scott.

Pero las fuentes de “TMZ” aseguran que la estrella de “Keeping Up With The Kardashians” había sido quien tomó el teléfono y terminó a su novia, con le pretexto de que no le veía futuro a su relación.

Esto sucede después de que se revelara que Amelia y Scott tenía dos semanas separados, ya que se estaban dando un tiempo juntos y que el fin de semana la habían pasado por separados, incluyendo el “Día del Trabajo” en Estados Unidos, que fue el lunes.

El portal “E! News” indicó que la pareja necesitaba descanso uno del otro, por lo que se encontraban en diferentes lugares para pensar muy bien las cosas y si valía la pena seguir juntos o ponerle fin al noviazgo.



¿Por qué terminaron Amelia Hamlin y Scott Disick?

Una de las razones por las que Hamlin y Disick habrían terminado es Kourtney Kardashian, de quien se dice, Scott no ha podido olvidar y ha estado hablando mal de ella en redes sociales y criticando la relación que la madre de tres niños tiene con Travis Barker, baterista de Blink 182.

El pasado 30 de agosto, Scott Disick envió un mensaje privado por Instagran al exnovio de Kourtney, el modelo Younes Bendjima, en donde criticaba el comportamiento de la madre de sus hijos con su actual pareja.

"Oye, ¿esta chica está bien? Broo como que es esto. En el centro de Italia”, escribió Scott mientras enviaba una foto de Kourtney besando y montando a Travis en una lancha inflable.

El modelo le contestó a Disick que no le importaba lo que hiciera Kourtney, mientras ella fuera feliz y le dejó claro que “no soy tu broo (hermano)”.

El mensaje fue filtrado aparentemente por Bendjima, causando un gran escándalo y controversia, ya que los internautas arremetieron contra Scott y lo calificaron de “ardido”, situación que aparentemente a su novia tampoco le pareció.

Luego de eso, se dijo que la pareja había discutido y se había dado un tiempo; incluso, Amelia posteó una foto suya portando una blusa con la leyenda: “¿No tienes novia?”, dejando entrever que el mensaje era para su todavía entonces pareja, al cual le reclamaba que si acaso no tenía novia para que la respetara y dejara de andar peleando a mujeres ajenas.

Hasta el momento, ni Amelia ni Scott han confirmado o desmentido la información publicada por los medios y portales estadounidenses, por lo que habría que esperar a ver qué reacción tienen.