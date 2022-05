Joy Huerta, de Jesse & Joy, rompe en llanto al hablar de feminicidios: "son tantas que nos hacen falta"

MÉXICO.- Joy Huerta, integrante del famoso dúo Jesse & Joy, se pronunció sobre la ola de feminicidios y desapariciones que se vive en el país actualmente. Visiblemente afectada, la cantante confesó que ha estado evitando explorar las redes sociales, para no leer las noticias de crímenes en contra de las mujeres, pues es un tema que le afecta mucho.

Los hermanos Huerta ofrecieron una conferencia de prensa para hablar a detalle de Clichés, el nuevo álbum del dúo que será presentado en un concierto en el Auditorio Nacional el próximo 6 de mayo. En la charla con la prensa, fueron cuestionados sobre la situación que atraviesa el país ante lo que Joy se sinceró y dio su opinión sobre el sensible tema.

“Vivo como cada mujer que sale a tomar el camión, el metro, con mucha angustia. Yo espero que en un futuro así como estamos todos aquí cada quien, desde nuestra trinchera, hagamos lo que podamos”, comentó la cantante.

Joy no pudo contener las lágrimas al lamentar la situación y hacer un llamado a que cada uno contribuya a erradicar la violencia desde pequeñas acciones. “La vida ya no me da para las malas noticias. No puedo con que son tantas las mujeres que nos hacen falta y lo digo con miedo al mismo tiempo porque sé que en un país en el que cada vez más se empieza a atracar la libertad de opinión pública”, agregó.

Finalmente, Huerta enfatizó que es necesario unirse como ciudadanos para luchar contra la inseguridad pues, considera, concierne a todos contribuir en la construcción de un mejor país.

“Lo digo con la misma certeza de que sé que todos los mexicanos y las mexicanas queremos un mejor país [...] Estamos en esta lucha y creo que entre todos nosotros y nosotras podemos sacar adelante el país”, concluyó la cantautora en la entrevista recuperada por el programa Hoy día.

Otras celebridades se pronuncian al respecto

Otras figuras del espectáculo se han pronunciado sobre el tema, especialmente luego del caso de Debanhi Escobar, cuya desaparición y posterior hallazgo causó indignación en el pueblo mexicano no solo por las circunstancias de su muerte que sugieren un violento asesinato, sino también por la ineficacia de las autoridades correspondientes.

“Me da impotencia, enojo, coraje, tristeza que exista un ser humano que sea capaz de hacerle daño a otra persona. La gente está muy herida. Por otro lado, no voy a opinar respecto a las amigas (porque no sé realmente qué pasó) sólo les diré que siempre cuidémonos entre nosotras”, escribió Bárbara de Regil en sus redes sociales.

Por su parte Samadhi Zendejas publicó un video en su cuenta de Instagram donde reveló que el caso de Debanhi la impactó mucho y le causó un profundo dolor porque interactuó con ella en redes sociales previo a su desaparición. La joven le mandó un mensaje donde le pidió que abriera su canal de YouTube: “Ese fue tu último mensaje para mí. Alzaré la voz por ti y por todas”, contó la actriz.