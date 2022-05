Bárbara de Regil habló de los efectos secundarios que tuvo tras cirugía estética

CIUDAD DE MÉXICO.- Bárbara de Regil es una de las ‘influencers’ con más popularidad en el país, donde se ha enfocado a motivar a sus seguidores que intenten mejorar su estilo de vida.

Pero también la actriz tiene una de las figuras más envidiadas del medio artístico, gracias a sus estrictas rutinas de ejericio ha pudido lucir un abdomen totalmente marcado, del cual se ha llegado rumorar que podría ser operado pero ella ha descartado esta posibilidad.

Bárbara de Regil suele ser muy cercana a sus seguidores y por medio de su cuenta de Instagram, realizó la dinámica de preguntas y respuestas donde uno de sus seguidores cuestionó cuáles eran las cirugías estéticas que tenía en su cuerpo.

A lo que la ‘influencer’ reveló que habría sido el aumento de bustos pero que en su momento tuvo muchos efectos secundarios, porque le abrían colocado implantes usados.

La única cirugía que tengo es de las “boobies” y quedé traumada porque a partir de esa cirugía estuvo mal, porque me pusieron implantes usados me tuvieron que operar cuatro veces como de emergencia” reveló la artista.

Además Bárbara de Regil dejó en claro que debido a toda esa incómoda situación y lo que tuvo que pasar, tomó la decisión de nunca más someterse a una cirugía de ese tipo.

¿Bárbara de Regil tiene inseguridades?

Otro de sus fanáticos le cuestionó si tenía alguna inseguridad, a lo que Bárbara reveló que hace muchos años se sentía “incómoda” por tener estrías, dientes chuecos, pero en la actualidad es algo que no le quita el sueño.

“Hoy no me importa, tener estrías, tener juanetes, los dientes chuecos, hoy lo que me importa es tener salud perfecta y paz, trabajo, mi familia, hay cosas más importantes” reveló la artista.