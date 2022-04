Bárbara de Regil opina sobre el caso de Debanhi Escobar

CIUDAD DE MÉXICO.- En los últimos años Bárbara de Regil se ha convertido en una de las ‘influencers’ más importantes del país, porque se ha dedicado a crear contenido para motivar a sus millones de seguidores.

La actriz se ha caracterizado por tener una de las figuras más envidiadas del medio artístico, a pesar de que muchos usuarios han señalado que su abdomen podría estar “operado”, en más de una ocasión la artista ha dejado ver sus habitos alimenticios y las rutinas de ejercicio que hace todos los días.

Bárbara ha intentado mantener un vínculo cercano con sus seguidores, es por eso que constantemente hace dinámicas de preguntas y respuestas, para puedan conocer un poco más de ella.

En esta ocasión uno de sus fanáticos se atrevió a cuestionarle sobre que opinaba de la historia Debanhi Escobar, quien desapareció en Monterrey el pasado 8 de abril y fue encontrada muerta días después.

Por su parte Bárba de Regil reveló sentir “impotencia” y “coraje” ante dicha situación, sobre todo por el daño que le llegaron a causar a la joven, sin embargo invitó a sus seguidoras a cuidarse entre ellas mismas.

Me da impotencia, enojo, coraje, tristeza, que exista un ser humano que sea capaz de hacerle daño a otra persona. La gente está muy herida, por otro lado no voy a opinar respecto a las amigas, porque no sé realmente que pasó, solo les diré que siempre cuidémonos entre nosotras” se puede leer en la publicación.