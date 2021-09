Itatí Cantoral habla sobre anular su matrimonio con Eduardo Santamarina y desmiente rumores de romance

MÉXICO.- A pesar de que Itatí Cantoral y Eduardo Santamarina no son pareja desde hace más de 13 años, su relación sigue causando controversia entre los medios y los fans de ambos debido a las circunstancias en las que terminaron y a que el matrimonio religiosos todavía no ha sido anulado.

Según comentó el actor para una entrevista con Gustavo Adolfo Infante en el 2020, fue la infidelidad de ambos la gota que derramó el vaso en la relación que ya arrastraba con una serie de problemas. Desde el escandaloso divorcio, ambos continuaron con sus vidas profesionales y personales. Santamarina se encuentra en una relación con Mayrín Villanueva desde hace varios años, mientras que Itatí se dice soltera y enfocada en su carrera luego del divorcio con el padre de su hija, Carlos Alberto Cruz en 2017.

Según se dijo en distintos medios, el actor está considerando anular su matrimonio con la actriz y conductora para casarse con su actual pareja y madre de su hija, Julia. Sin embargo, Santamarina dio a conocer que no tiene intenciones de disolver la unión religiosa ya que por el momento se encuentra muy feliz con su relación y ni él ni Mayrín tienen prisa por llegar al altar.

"No, no hemos pensado en eso, pero vamos, ya me casé yo una vez por la iglesia entonces no, es algo que habría que anular, en fin, es todo un proceso, entonces de mi lado, la verdad que no, no lo considero”.

Esto dijo el actor a los reporteros de Sale el sol. Por su parte, Mayrín también aseguró que su relación es perfecta tal como está y que nunca figuró en sus planes realizar la unión religiosa. "Ni siquiera lo habíamos pensado ni platicado ni nada, no está en ninguno de nuestros planes", afirmó.

¿Qué opina Itatí?

Por otra parte, Itatí Cantoral ofreció una conferencia de prensa para anunciar su regreso al teatro con la obra Sola en la oscuridad, donde fue cuestionada sobre el mismo tema. La anulación tampoco es algo que le preocupe a la eterna Soraya Montenegro ya que declaró que el divorcio legal que tuvo con el actor fue suficiente para ambos en aquel entonces y lo sigue siendo ahora.

"No creo, no hemos tocado ese tema, yo como ya me divorcié, no tengo ahorita idea ni pretendiente, ni nada de casarme por la iglesia con otra persona", dijo Itatí a los reporteros. También le preguntaron si se encuentra en algún romance actualmente ya que han corrido rumores respecto a su interacción con Mijares en El Retador, donde frecuentemente se coquetean y se hacen bromas. Sin embargo, la actriz negó que se encuentre involucrada con alguien románticamente ya que, asegura, está muy ocupada con sus nuevos proyectos. "Amo mi trabajo y agradezco infinitamente que no tengo ni tiempo", concluyó.