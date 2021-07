Eduardo Santamarina revela cómo mantiene "la pasión" en su matrimonio

CIUDAD DE MÉXICO. – Recientemente, el actor mexicano, Eduardo Santamarina, se sinceró sobre cómo ha logrado mantener “la pasión encendida” a lo largo de sus 12 años de matrimonio con Mayrín Villanueva.



En una pequeña charla que Santamarina sostuvo con la prensa, el protagonista y villano de “La Desalmada” fue cuestionado sobre su relación con su esposa y reveló que su “éxito” se debe a las relaciones maritales.



“Hacer el amor todos los días, mañana, tarde y noche. 365 días del año”, respondió entre risas el actor, quien provocó el asombro de los reporteros, mismos que le preguntaron que si a sus 53 años “todavía aguantaba”.



Ante esto, Santamarina sólo se limitó a contestar: “Eso y más chaparra” seguido de risas y un pícaro grito. En el pasado, Mayrín Villanueva reveló que, a pesar de las ocupadas agendas de ambos, siempre buscan pasar “tiempo de calidad” como pareja, señalando que sólo era “cuestión de organizarse”.



Recientemente y como parte de las promociones de “La Desalmada”, el esposo de Mayrín Villanueva quiso contar una “vergonzosa” experiencia que tuvo durante el rodaje de la telenovela, pero al ser expuesto por su compañero de elenco, José Ron, el actor optó por salir del set, visiblemente apenado, pero después decidió regresar para contar la historia.



Eduardo Santamarina contó que ha decidido pedir a sus compañeras actrices cubrir su cuerpo cuando graban escenas con poca ropa, pues reveló que debido a su edad ya no le gusta mostrarse sin camisa. Pero señaló que la “penosa experiencia” ocurrió un día que estaba enfermo.



Estaba malito del estómago, entonces estaba yo en escena de cama con Marlene y además estaba inflamado, de gases, es una combinación terrible, tener diarrea y gases. Entonces, escena de cama, ya sabes, sábanas, todo blanco. Cuando terminamos, me levanto de la cama, dispuesto a irme a cambiar y Marlene me dice: ´Lalo, manchaste´. Me sentí como mujer en mis días”, expresó el actor.