El Retador: Irlanda Valenzuela mantiene "El Trono" cómo la mejor cantante

CIUDAD DE MÉXICO.- Irlanda Valenzuela mantiene "El Trono" como la Campeona de Canto por tercera semana consecutiva en "El Retador", después de salir airosa del duelo a eliminación más díficil desde que inició la competencia.

Diana Villamonte llegó hasta el escenario del reality de la televisora de San Ángel para retar a la sonorense, dedicando estas palabras a su rival: "Desde los cuatro años, mi vida ha girado en torno de la música, hoy deseo llegar a un público más amplio".

Por su parte, la campeona expresó su deseo por conservar su título, el cual no quiere perder. "Quiero agradecer a toda la gente por el apoyo, que ha hecho que esté en esta silla estos programas y más que otra cosa, acepto este reto para dedicarle una presentación más a mi gente, dar lo mejor de mi y es un gran honor compartir el escenario contigo", expresó Irlanda Valenzuela.

Digna defensora del título

En su tercera participación en el programa de Televisa, Irlando portó un vestido corte de sirena con pedrería y transparencias para interpretar el título "Mentira", que hiciera popular la cantante Valeria Lynch décadas atrás.

De manera rápida Irlanda Valenzuela hizo gala de la potencia de su voz durante su interpretación, a la que le siguió Diana Villamonte que dejó ver las diferentes tesituras de su voz al interpretar el éxito de Amanda Miguel "Castillos".



Una digna contrincante

En el sexto programa de "El Retador" sorprendio la aparición de la cantante e influencer Diana Villamonte, quien desde su llegada se plantó en el escenario para con su interpretación reclamar el título de Campeona de Canto.

Irlanda Valenzuela regresa a la Zona del Silencio por segunda ocasión y parece que los nervios ya los tiene controlados ���� pic.twitter.com/iz8rxpwiTe — El Retador (@ElRetadorMx) September 20, 2021

En su capsula de presentación la participante explicó que está viviendo un sueño hecho realidad. De esta manera aseguró que está trabajando en lo que más la apasiona, qué es la música, al tiempo que vive en la playa, dos cosas que disfruta.

La cantante cuenta con un show semanal en Puerto Vallarta, lugar desde donde arribó motivada por su madre, para participar en el reality de talento. "Cuando le dije a mi mamá que me quería dedicar a la música, me dijo: 'tienes que escuchar a buenas artistas para que tú también seas una buena cantante".

La retadora logró la ovación de los jueces con su interpretación de "Al By My Self", uno de los más grandes éxitos de Celine Dion.

La opinión de los expertos

Sin duda ha sido uno de los duelos más competitivos de esta primer temporada de "El Retador", así lo afirmaron los jueces: Lucero, Manuel Mijares e Itatí Cantoral.

Pero el público también opinó al respecto y desde sus teléfonos celulares emitieron su voto, logrando reunir el 66 por ciento de los votos, con lo que Irlanda Valenzuela conservó su título de Campeona de Canto.

En su tercera semana en "El Trono", la joven intérprete cuenta con la mayor bolsa acumulada de la noche, qué es de 700 mil pesos.