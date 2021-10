¿Indirecta para Jamie Lynn?: Britney Spears piensa publicar su propio libro

ESTADOS UNIDOS.- Un día después de que Jamie Lynn Spears anunciara el lanzamiento de su libro de memorias, su hermana mayor publicó una imagen en su perfil de Instagram para informar a sus seguidores que estaba considerando publicar un libro, por lo que pidió posibles títulos.

La protagonista de "Zoey 101" anunció el pasado lunes que publicaría su libro "Cosas que debería haber dicho" el próximo 18 de enero de 2022, a través de Worthy Publishing, y como parte de la descripción de la obra, la actriz escribió que era algo que hacía para ella y no para complacer a otros.

“Sé que todavía tengo MUCHO aprendizaje que hacer, pero siento que terminar este libro me dio el cierre de este capítulo de '30 años' de mi vida, y espero ayudar a cualquiera otra persona que haya olvidado su valor, haya perdido la voz, o está tratando de romper un ciclo nocivo en su vida", redactó Jamie Lynn.

Por su parte, Britney Spears bromeó sobre este hecho y compartió con sus fans una gran noticia, pues la cantante detalló que quería lanzar un libro el año que viene, y para agregarle un tono irónico y burlesco, añadió un emoji de guiño con la lengua de fuera, lo que muchos tomaron como una venganza para su hermana y querer opacar su noticia.

Pero estoy teniendo problemas para el títlo, por lo que mis fans podrían ayudarme. Opción 1: "Mie*da, realmente no lo sé". Opción 2: "Realmente me importa lo que otros piensan". ¿Qué opinan, chicos?, se lee en su descripción junto a varios emoticones graciosos que, claramente, se referían al libro de Jamie Lynn.

Y es que la joven cambió el título de sus próximas memorias en el último momento, ya que originalmente el libro se llamaría "I Must Confess", controversial título que causó gran polémica por parte de los seguidores de la Princesa del Pop por ser parte del coro de su sencillo "Baby One More Time".

La mayoría de fans de Britney rápidamente entendieron la referencia de las opciones que la intérprete de "Circus" compartió en su imagen, por lo que varios respondieron otros irónicos títulos que también se relacionaban con la próxima publicación de Lynn Spears.

Algunos comentaron que su libro debería titularse "Las cosas que mi hermana tuvo que haber dicho", mientras que otros expresaron la gracia que les dio: "Amo esta indirecta", "Lo que tuve que haber aprendido por visitar mi familia en prisión", "Ella viene por Jamie Lynn", "La reina de mandar indirectas a su hermana", "Deberías llamar tu libro 'I Must Confess'", "Lanzando fuertes indirectas, cuídate Jamie", "Cosas que hubiera deseado decir", fueron tan solo algunas de las graciosas expresiones de los usuarios.