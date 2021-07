Britney publica mensaje para los que nunca la apoyaron y ahora buscan sacar provecho de su desgracia

LOS ÁNGELES, California.- Britney Spears envió un mensaje a “las personas cercanas a ella” y que nunca hicieron nada por ella para defenderla y que ahora quieren sacar provecho con su nombre, luego de que su hermana Jamie Lynn, anunciara su nuevo libro en el que habla sobre cómo vivió a la sombra de su hermana.

Hace menos de 24 horas, la cantante Britney Spears volvió a crear polémica con el texto que compartió con sus seguidores en el que expone a las personas cercanas a ella de querer aprovechar su situación para sacar provecho y aprovechar sus cinco minutos de fama.

No hay nada peor que cuando las personas más cercanas a ti que nunca se presentaron a tu lado publican cosas sobre tu situación, cualquiera que sea, y hablan con rectitud para pedir apoyo... ¡¡¡No hay nada peor que eso!!”, reza parte del mensaje.

De inmediato, los seguidores de “La Princesa del Pop” lo relacionaron con la hermana de Britney, Jamie Lynn Spears, quien hace pocos días anunció que publicaría un libro en el que hablará sobre cómo toda su vida ha vivido bajo la sombra de su hermana.

“¿Cómo se atreven las personas a las que más amas a decir algo... ¿¡¡¿¡¿siquiera alargaron la mano para levantarme en ese momento !!! ??? ¿Cómo te atreves a hacer público que AHORA TE IMPORTA… extendiste tu mano cuando me estaba ahogando???? Una vez más... NO... Así que si estás leyendo esto y sabes quién eres...¡¡¡ y realmente tienes el descaro de decir algo sobre mi situación solo para salvarte las apariencias públicamente!!!”, agregó.



“JAMIE LYNN SE ESTÁ HUNDIENDO”: FANS DE BRITNEY

Miles de usuarios de las redes criticaron a Jamie Lynn por no haber apoyado a su hermana cuando más lo necesitaba y no haber abogado por ella ante sus padres ni siquiera públicamente, como lo intenta hacer ahora, por lo que la tundieron en Twitter e Instagram.

Aunque Britney no especificó para quién iba ese mensaje, sí dejó en claro que la persona a la que va destinado sabe que el mensaje es dirigido hacia ella.

“Si vas a publicar algo... Por favor, detén el enfoque recto cuando estás tan lejos de ser recto que ni siquiera es gracioso... y que tengas un buen día!!!!! PD: si estás leyendo esto hoy y puedes identificarte... Lo siento porque sé lo que es... y te envío mi amor”, finalizó Britney.

Otra de las cosas por las que Jamie Lynn fue criticada es porque “se robó” una frase de una de las canciones de su hermana para titular el libo, específicamente “Baby One More Time”, al cual llamará: “I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out”.

La publicación de Britney tiene 19 horas de haberse publicado y ya cuenta con más de un millón de “likes” y más de 41 mil 800 comentarios, en su mayoría apoyando a la intérprete de “Crazy” y defendiendo de los “buitres” que quieren aprovecharse de su desgracia.