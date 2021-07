Britney Spears: Jamie Lynn usa nombre de canción de su hermana para titular su autobiografía

CALIFORNIA, ESTADOS UNIDOS.- Jamie Lynn Spears lanzará unas memorias tituladas "I Must Confess: Family, Fame, and Figuring It Out", un guiño a una de las letras más famosas del sencillo debut de 1998 de la hermana mayor Britney Spears, "...Baby One More Time."

El resumen de la memorias de 256 páginas de Jamie Lynn la describe como alguien que vivió a la sombra de Britney mientras intenta sobresalir como actriz infantil y cantante de country.

El anuncio de la presentación del libro se da a pocos días después que la protagonista de "Zoey 101" se auto nombrara "arruinada" desde su cuenta de Instagram, después de darse que su familia la había incluido en la nomina de la multimillonaria de Britney.

Será el 18 de enero de 2022 cuando las anécdotas diviertidas, inspiradoras, desordenadas e incomodas de la Familia Spears vean la luz. Historias como cuando no pasó la tarjeta de la madre de Jamie Lynn al intentar pagar en "Limited Too", mientras Britney sonaba en la radio, o cuando un capítulo de "16 and Pregnant" cuenta la historia de Jamie Lynn serán parte del escrito.

Parece que originalmente se suponía que el libro se titularía "Southern Roots", un guiño al estado natal de las hermanas Spears, Louisiana, pero desde entonces se ha actualizado a "I Must Confess" en el sitio del editor, así como en Amazon, Barnes & Noble y otros minoristas en línea.



Britney alza la voz y esto tiene consecuencias

Fue durante una de las audiencias el pasado 23 de junio, que la intérprete de "Toxic" puso a su familia en jaque, denunció que quiere demandarlos a todos por permitir que el acuerdo durara 13 años, y contando.

Jamie Lynn aún no ha publicado sobre sus memorias en las redes sociales, donde afirmó haber recibido amenazas de muerte a raíz del testimonio condenatorio de Britney ante la corte.

La ex actriz de Nickelodeon platico a través de un video publicado en su cuenta de Instagram que "Solo ha amado, adorado y apoyado" a su hermana a lo largo de los años.