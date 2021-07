Britney Spears envía contundente mensaje a sus “heaters” tras criticarla en Instagram: “Sigan adelante y bésenme el cu…”

LOS ÁNGELES, California.- Britney Spears se fue con todo contra sus “haters” y les dejó un mensaje contundente en Instagram, luego de recibir varios insultos por parte de algunos usuarios, sólo por haber publicado una foto en la que aseguran no es ella.

El pasado jueves, la intérprete de “Toxic” sorprendió a sus seguidores de Instagram al mostrarse en toples, pero de espalda y luciendo su escultural figura en el cuarto de baño de su casa de Los Ángeles, lo que causó revuelo en la mencionada red social.

Pero varios internautas se percataron que la cantante no portaba el tatuaje que se había hecho recientemente y que el 11 de junio pasado lo había presumido, asegurando que era su favorito a pesar de que casi nunca lo mostraba.

Britney, de 39 años de edad, enfureció tanto al ver que pusieron en duda que la persona de la foto era ella, que arremetió contra los que “la odian” y les dejó un claro mensaje.

Ok, entonces... Edité mi tatuaje en mi cuello porque quería ver cómo se vería limpio... y sí, me gusta más, así que mientras ustedes hablan detrás mis espaldas, bésenme el trasero los que me odian”, escribió la cantante.