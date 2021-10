Britney Spears y su prometido le dan la bienvenida a un nuevo miembro en su familia

Britney libre

En los últimos meses parece que la cantante solo ha recibido buenas noticias, con su compromiso, su nueva mascota y, por supuesto, la anulación de la tutela con la que su padre controlaba su vida y sus finanzas desde hace 13 años.

Desde entonces la estrella ha celebrado de distintas formas su anhleda libertad. Cada vez es más activa en redes sociales y hasta comienzan a circular fotografías de sus hijos, quienes habían estado alejados de los medios durante todo el escándalo de la tutela de Britney.

Según el documental que estrenó Netflix y que presentó The New York Times, "Britney vs Spears", la Princesa del Pop tenía limitadas las visitas para ver a Sean y Jayden, por lo que seguramente no había tanto contenido de la familia conviviendo. Aunque ambos demostraron haber hererado el talento musical de la famosa, pues el menor practica sus habilidades como DJ y pianista.