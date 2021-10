Así lucen actualmente los hijos de Britney Spears y Kevin Federline

ESTADOS UNIDOS.- Britney Spears antes de estar comprometida con su actual pareja, Sam Asghari, estuvo casada durante tres años con el famoso bailarín Kevin Federline, con quien tuvo a sus primeros dos hijos: Sean Preston, de 16 años, y Jayden, de 15 años de edad.

Los jóvenes se habían alejado de los medios de espectáculos, por lo que los fans de la intérprete de "Gimme More" casi habían olvidado que tenía hijos, pues gran parte del público estaba muy centrado en el tema de la tutela legal bajo su padre, Jamie Spears.

Sin embargo, en redes sociales comenzaron a circular unas fotografías donde aparecían los jovenes posando con Eddie Morales, el CEO de Movision Entertainment, quien es amigo de su padre.

En las imágenes, se ve a Sean y Jayden conviviendo con Morales y luciendo bastante feliz, mientras que la última vez que Britney publicó una foto de sus hijos fue hace más de 7 meses, aunque los medios sospecharon que se trataba por algo relacionado a la tutela legal. Poco después, la cantante aclaró que fue porque sus hijos estaban en una edad que no querían que su madre publicara imágenes de ellos.

Según el documental que estrenó Netflix y que presentó The New York Times, "Britney vs Spears", la Princesa del Pop tenía limitadas las visitas para ver a Sean y Jayden, por lo que seguramente no había tanto contenido de la familia conviviendo. Aunque ambos demostraron haber hererado el talento musical de la famosa, pues el menor practica sus habilidades como DJ y pianista.

Las fotografías de los hijos de Britney Spears fueron publicadas por Eddie Morales, quien quiso hacer la publicación de los hijos de su amigo para demostrar a sus seguidores y a los internautas el gran desempeño como padre de Kevin Federline durante todos estos años: “Te amo hermano (...)¡Ahora el mundo verá el gran padre que has sido!”, se lee en la descripción.