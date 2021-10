Horacio Villalobos publica video dentro del quirófano

MÉXICO.- El conductor Horacio Villalobos alertó a sus seguidores luego de publicar un video donde aparecía dentro del quirófano junto a los doctores y asistentes que formaron parte de su cirugía, de la cual no dio mucha información.

Fue a través de su cuenta de Instagram donde el actor mexicano informó la razón por la que se ausentó el presente lunes en el programa de "Venga la Alegría", y es que comenta que tuvo que acudir al hospital para someterse a una operación. "Aquí estoy en el quirófano, me van a hacer la operación (...) A ver qué tal salimos, wish me luck. Y si ya no me ven, gócenme", expresa en su publicación.

Ante este alarmante video que causó intriga entre los usuarios de la plataforma, Villalobos después aclaró que se sometió a un estudio de columna con el fin de atender su malestar en las vértebras lumbares, padecimiento que lleva años sufriendo.

Hoy no fui a Venga la Alegría, porque me hicieron un tratamiento en la espalda, pero ya estoy en mi casa, descansando y mañana regreso a la televisión”, informó durante una llamada telefónica.

Horacio aseguró que estaba listo para el proceso quirúrgico y aunque varios seguidores se preocuparon, el conductor apareció bastante tranquilo, por lo que se permitió bromear con lo que podría salir mal durante la intervención, lo que causó las risas del personal médico y del mismo paciente.

Una vez que Villalobos compartió esta publicación en su perfil, rápidamente el clip consiguió más de 82 mil reproducciones y cientos de comentarios donde le desearon mucha suerte y una pronta recuperación para que pueda regresar a "Venga la Alegría" con una buena actitud. "Que todo salga bien", "Mis oraciones y buenos deseos contigo", "Buena vibra Horacitu", "Que todo salga muy bien, te quiero", fueron tan solo algunos de los comentarios.