Hijo de Luz Elena González desea irse a estudiar al extranjero

iudad de México.- Luz Elena González está orgullosa de sus hijos y demuestra ser una madre responsable y siempre al pendiente de ellos.

Una prueba de ello es su hijo Santiago quien fue diagnosticado con Trastorno del Espectro Autista y por el que hace todo lo posible para asegurarle una vida con calidad e independencia.

La actriz acudió con el joven y su hija menor a la alfombra roja por las 450 representaciones de la obra Aladdín, por lo que durante su encuentro con la prensa, no dudó en hablar de los valores que les ha inculcado a sus retoños.

El amor, el respeto, el respeto a la vida, al prójimo, a la naturaleza, a la familia, la ética, los valores, el ser honestos, el decir la verdad, el no lastimar a nadie, el no usar a la gente, ser una persona buena, dormirte tranquilo sabiendo que lo que hiciste, lo hiciste de buena fe, y por ti, y si puedes ayudar a alguien más, ayudarlo, así con lo que yo he vivido quiero que crezcan mis hijos”, dijo a los reporteros.