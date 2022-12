Luz Elena González se preocupa por el futuro de su hijo mayor

Ciudad de México.- La actriz Luz Elena González reveló que le angustiaba que su hijo Santiago se convirtiera en adulta y se quisiera independizar, después de que fue diagnosticado con autismo.

Aunque se uniera a la idea de madres como Leticia Calderón que busca hacer lo posible para que sus hijos con capacidades distintas tengan una vida independiente de calidad, aunque para la artista algunas situaciones no dejan de preocuparla.

Tú le puedes dejar el departamento y puede vivir solo, pero el tema es que no se lo quite alguien que se pase de listo, el tema es que no lo haga firmar algo porque es un adulto. Si a uno que es, vamos a llamarlo normal, te estafan”