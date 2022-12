- Leticia Calderón y su hijo Luciano presumieron la casa donde el joven vivirá independiente

Ciudad de México.- Leticia Calderón y su hijo Luciano presumieron la nueva casa de independiente donde habitará el hijo de la famosa.

La actriz confirmó para Ventaneando que no fue tan fácil obtener este logro, pero siempre ha estado al pendiente de su hijo.

Lo estoy preparando con mucho amor desde hace varios años compré este departamento, lo encontré, me pareció sensacional para él y poco a poco lo he ido amueblando, la verdad es que a mí me emociona muchísimo poner cada detalle, cada cosa, porque además ya está todo […] está listo nada más para traer la ropa y me da mucha emoción que el día de mañana mi hijo pueda independizarse”