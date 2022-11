Lety Calderón inculca a sus hijos a realizar obras de caridad en Navidad

Ciudad de México.- Leticia Calderón expresó que siempre ha inculcado a sus hijos a realizar buenas acciones con las personas que menos tienen, por lo que aprovechó la época para realizar una labor especial con sus hijos.

Yo desde chiquititos les dije ‘les compro lo que quieran, cualquier juguete, si me sacan 4’, entonces hasta la fecha ya saben que si quieren que les compre algo, un suéter, me sacan 4 suéteres para regalar, y ellos solitos ya ellos propiamente están acomodando su closet, o cosas, y me dicen ‘mamá esto ya no, para los niños’, nada tiramos, nosotros no se tira nada... Aun en pandemia fuimos a dejar, y recuerdo, con toda humildad lo digo, una camioneta completa de ropa, juguetes, cosas así, libros, cuadernos, lápices, todo eso, a un orfanato de niños que nos queda cerca, una casa hogar, y no pudimos entrar, pero ellos cargaron todo, yo no cargué nada, les dije ‘órale, entre los dos vayan cargando la bolsa, la bolsita, la caja, la cajota’”