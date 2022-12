Leticia Calderón no ha podido superar la muerte de su padre

Ciudad de México.- Tras casi dos años de la muerte del padre de Leticia Calderón, su duelo continúa latente en la actriz y su madre.

“Mi mami sigue un poquito tristona, no hemos podido superar la partida de mi papá, ha sido bien difícil, ahorita, ella está con una tanatóloga”, explicó la actriz en entrevista para el programa Sale el Sol.

Aunque la artista reveló que en su caso la situación ha sido diferente, ya que todavía se rehúsa a recibir este tipo de ayuda.

Yo no he podido tomar terapia, pero sí lo voy a hacer porque me sigue doliendo, sigo con la negación, sigo enojada, a veces paso y veo su foto y lo regaño, si es bien difícil, no he podido superar eso... Yo quiero aprender a vivir sin él, porque yo sé que nada me lo va a regresar, pero no he sabido vivir sin él, porque además de todo era mi gran amigo, entonces cualquier cosa yo le hablaba, ‘papá pasó esto, papá habla con Carlo, papá ¿qué hago con Luciano?, papá enséñame o enséñales’, entonces me quedé sin amigo, sin papá, sin guía, entonces sí es fuerte”

Detalló.

La relación con sus hijos

Por otra parte, Lety se sinceró sobre la relación que mantiene con sus hijos y lo que siente cuando se pone a pensar que en los próximos años los jóvenes podrían abandonar el nido.

“Tengo un sentimiento muy especial porque creo que estoy actuando en mi contra, somos una gran familia de 3 y hemos sido muy muéganos, he estado siempre muy pegada a mis hijos, en todo, me gusta estar en la tarea, me gusta cuando llegan y están comiendo que me platiquen cómo les fue en la escuela, si hay una chica que les guste o no, si se pelearon con el amigo, los planes, los antros, todo me gusta platicarlo, estar juntos, y entonces el estar yo motivando a Carlo que se vaya a estudiar fuera, estar motivando a Luciano a que viva solo, de repente digo ‘¡qué tonta!, el día que realmente eso pase yo me voy a quedar completamente sola’”, contó.

No obstante, Calderón reflexionó sobre su labor como madre y manifestó que lo único que desea es formar a dos hombres autosuficientes y contentos.

“Tarde o temprano va a pasar y para mi va a ser como ganar un Óscar el día que yo logre que mis hijos sean independientes, y que ellos solos empiecen a aplicar lo que yo les enseñé en la vida, que espero que les sirva y que sepan ser felices”, remató.