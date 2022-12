Luz Elena González revela el motivo por el que no abre un Only Fans

Ciudad de México.- Aunque algunas artista han encontrado la plataforma de Only Fans como una opción rentable para subsistir, la actriz Luz Elena González considera que esto no es posible para ella.

Remarcando que no tiene nada en contra de sus compañeras que trabajan ahí, la actriz de 48 años reveló la razón por la que no quiere trabajar con sus imágenes en dicha plataforma.

Hay muchas jovencitas para eso, nunca me ha gustado tampoco, me siento como un objeto sexual… no me gusta sentir eso. Respeto mucho a mis compañeros su trabajo. La razón por la que lo hagan yo la respeto, pero en lo personal me sentiría como eso… carne de cañón”