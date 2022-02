Luz Elena González defiende a Belinda

Ciudad de México.- La actriz Luz Elena González defendió a la artista Belinda después de que en varias redes sociales fuera señalada como interesada.

En su encuentro con la prensa en la Ciudad de México, Elena fue interrogada sobre si piensa que Belinda debería regresarle el anillo a su ex prometido Christian Nodal, a lo que respondió:

Ese no se regresa, nunca se regresa, ¡discúlpenme, señores!, si ustedes lo entregan no se regresa, ya se lo dieron, ni modo que se los regrese, ¿se lo van a dar la siguiente?, ¡pues cómo, no!”

González optó por no opinar

Después Luz Elena optó por no expresar su postura sobre la decisión que pudiese tomar nodal con respecto a la joya. “Yo creo que en su momento lo hizo con todo el amor del mundo y no podré opinar sobre él, no lo conozco, vaya, sé quién es, sé el artista que es, pero en la vida personal no lo conozco, y pues no me gustaría opinar”.

Aunque la actriz les deseó lo mejor a los artistas. “Cuando siempre cuando una pareja termina una relación, no es fácil, por donde le veas no es fácil, aunque sea tal vez lo mejor para ambos, y prefiero no opinar, les deseo que sean muy felices, los dos me parece que son buenas personas, espero que encuentren en su vida la felicidad y el amor cada uno, si es juntos o separados, pero que sean felices”.

Finalmente, Luz Elena González destacó la belleza de Belinda y recalcó que este atributo la ha hecho acreedora a distintos obsequios de sus exparejas.

“Belinda es una mujer hermosa, exitosa, o ustedes díganme, ¿qué hombre no le gusta una mujer como Belinda?, ¡vaya!, y todos se enamoran, y si ellos le quieren dar esos regalos, ¡qué padre!, y si ha conocido esos hombres en su vida, o sea, no creo que ella los obligue, o sea, creo que, finalmente si ellos, los hombres, le dan esos regalos, es porque ellos creen que se los merece, y ella los acepta porque se sabe merecedora de eso”, remató.