Hija de Madonna revela por qué dejó la casa de su madre

ESTADOS UNIDOS.- Lourdes Leon, hija de Madonna, acaba de hacer una fuerte confesión sobre la icónica cantante. La modelo y estudiante de diseño de modas contó en una entrevista para la revista Interview cómo fue la crianza que Madonna le dio y confesó que fue muy distinta a la de los hijos de otros famosos. También reveló que estaba ansiosa por salirse de la casa de su madre porque la cantante es una obsesiva del control.

"Creo que mi madre vio a todos estos otros hijos de personajes famosos y me dijo 'mis hijos no van a ser así’. Además, siento que si tus padres pagan por las cosas, entonces les da influencia sobre ti. Mi mamá es tan fanática del control... ella me ha controlado tanto toda mi vida que necesitaba ser completamente independiente de ella tan pronto como me graduara de la preparatoria".

La filosofía de Madonna como madre ha sido criar a sus hijos para que sean ideoendientes, ya en el pasado, Leon dijo que ella se mantenía por sí misma pues no recibe el apoyo económico de su madre. Fue en una entrevista con Vogue donde comentó que paga su colegiatura, además de que se mantiene por sí misma en el barrio Bushwick en Brooklyn, Nueva York. "La gente piensa que soy una niña rica sin talento a la que le han dado todo, pero no lo soy", aseguró a la revista.

Admira a su madre

Agregó que, aunque no le gusta ser controlada por su mamá, admira mucho lo que ella ha sido para otras mujeres: una figura de poder femenino. También elogió lo adelantada que fue para su tiempo. Agregó que su madre es la persona más trabajadora que conoce y lamentó no haber heredado eso de ella. "Heredé sus problemas de control, ¡pero no su ética de trabajo!”, confesó