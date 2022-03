HBO Max anuncia sus nuevos títulos para este 2022

Tijuana, BC.- Kate del Castillo, Diego Boneta y Alejandro Speitzer son parte del elenco que HBO Max tiene para sus seguidores dentro de las nuevas historias que llegarán a su plataforma este año, pero también se suman las películas de Warner Bros, una vez que se estrenen en las salas de cine.

Tomás Yankelevich, Chief Content Officer de General Entertainment, WarnerMedia Latin America junto a otros ejecutivos de la cadena dieron a conocer en un evento exclusivo vía digital la gran cantidad de títulos y proyectos de este 2022 para todas las edades.

Carta de opciones de películas

El poder de las películas en el mundo es innegable y eso lo sabe HBO quien ha preparado una gran carta de opciones para habla hispana.

“Las Bravas” donde participan Mauricio Ochmann, Ana Valeria Becerril y Mauricio Barrientos "El diablito", es una historia de mujeres que luchan por sus sueños dentro de un ámbito deportivo como lo es el futbol.

"Cuenta una historia sobre la empatía, la solidaridad y las segundas oportunidades en un equipo de fútbol femenino", anunció Marcelo Tamburri, líder de desarrollo de contenido de WarnerMedia en Latinoamérica.

“Ámsterdam”

El 20 de marzo llega “Ámsterdam” una comedia en la que convergen dos millennials, un perro y costumbres diversas que se desarrollan en una emblemática calle de la Ciudad de México, en ella participa Naian González Norvind.

Con la actuación de Kate del Castillo llega “Armas de mujer”, ella es una de las cuatro mujeres que vivirán su peor pesadilla tras el arresto de sus maridos y deberán luchar por mantener a sus familias.

Alejandro Spetizer compartió estar muy contento de su papel dentro de la serie “Cóyotl” de la cual solo se sabe que lleva la identidad mexicana en ella, incluso el actor compartió en sus fotos de Instagram la caracterización.

"Es una historia que lleva las raíces mexicanas muy arraigadas, tengo la sensación de que será una historia que marcará una diferencia en la industria audiovisual, estamos esforzándonos para ello", destacó Alejandro Speitzer en la conferencia.

También dentro de esta carta programática llegará una nueva versión de “Father of The Bride”, del mexicano Gaz Alazraki, quien dirige un elenco entre los que se cuentan Isabela Merced, Adria Arjona, Andy Garcia, Diego Boneta y Gloria Estefan.

Batman llega a casa

En el marco de “Del cine a tu casa” estarán en la plataforma, en exclusiva, las películas de Warner Bros solamente 45 días después del estreno en salas de cine.

Este acuerdo traerá a la plataforma grandes títulos como “Batman”, “Elvis”, “DC Liga de “Supermascotas”, “Animales Fantásticos: Los Secretos de Dumbledore” por mencionar algunos.

Fotos: Cortesía

Desde Latinoamérica esta oferta se complementa con el acuerdo con uno de los principales sellos cinematográficos, Sony.

Se podrán disfrutar películas como “Spider-man No Way Home” y la segunda entrega en la adaptación cinematográfica de uno de los villanos del universo de Spider-Man en “Venom: Carnage Libertado”.

También llegan por NBC Universal la entrega de “Rapidos y furiosos 9” y el reboot de la franquicia de “Resident Evil: Bienvenidos a Aracoon City”.

Más entretenimiento

En la segunda mitad del año, HBO Max presentará uno de los lanzamientos más esperados de los últimos tiempos, “House of the Dragon” que presentará la historia de la guerra civil de la casa Targaryen que tuvo lugar unos 300 años antes de los acontecimientos retratados en “Game Of Thrones”.

Para los peques

Los niños en casa podrán disfrutar del catálogo renovado con la llegada de “Bugs Bunny Builders” “La granja de Zenón presenta Bartolito: rompiendo el cascarón” así como “Tom y Jerry en Nueva York”.