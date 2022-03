Euphoria: HBO Max responde a acusaciones de malos tratos en el set

ESTADOS UNIDOS.- La segunda temporada de Euphoria ha llegado a su final el pasado domingo 27 de febrero y aunque la serie se convirtió en una de las favoritas de HBO Max, el drama también recibió algunas críticas por parte de los fans. La producción fue acusada de tener un ambiente laboral tóxico por presuntamente violar las estipulaciones de SAG-AFTRA.

El Sindicato de Actores de Cine-Federación Estadounidense de Artistas de Radio y Televisión (SAG-AFTRA, por sus siglas en inglés) es un sindicato estadounidense que representa aproximadamente a 160,000 actores, locutores, periodistas de radio y televisión, bailarines, entre muchos otros oficios del medio artístico.

Entre muchas otras actividades, la asociación se encarga de garantizar que haya medidas de seguridad en los sets, así como jornadas de filmación reguladas. La cadena de entretenimiento ya respondió a las acusaciones en un comunicado publicado por Variety, en el que aseguran: “El bienestar del elenco y el equipo en nuestras producciones es siempre una prioridad principal”.

HBO asegura que la segunda temporada de Euphoria se produjo en total cumplimiento de todas las pautas de seguridad y protocolos del gremio.

“El bienestar del elenco y el equipo en nuestras producciones es siempre una prioridad. La producción cumplió plenamente con todas las pautas de seguridad y protocolos del gremio. No es raro que las series dramáticas tengan tomas complejas, y los protocolos COVID-19 agregaron una seguridad adicional. Mantenemos una línea abierta de comunicación con todos los gremios, incluida SAG-AFTRA. Nunca se planteó ninguna investigación formal”, dice el comunicado.

¿De qué se acusa a la producción?

The Daily Beast publicó un informe en el que los actores secundarios de la serie afirmaron que hubo “múltiples quejas a SAG-AFTRA porque la producción no les proporcionó las comidas a tiempo y se negó a permitir que las personas usaran el baño”. Las mismas fuentes aseguraron al medio que no había un área adecuada para todos los extras. Supuestamente, hubo tantas quejas en SAG-AFTRA que un representante sindical apareció en el set.

Otra polémica que surgió en la producción fue que el director Sam Levinson sostuvo una fuerte discusión con la actriz Barbie Ferreira, quien interpreta a Kat, por diferencias creativas. Esto llevó a que la también modelo saliera del set furiosa y Levinson recortara el papel de su personaje en la segunda temporada. HBO ha negado que Ferreira saliera del set molesta, aunque no abordaron el tema de que el personaje perdiera relevancia.

Elordi defiende largas horas de filmación

Así mismo, se informó que Levinson tomó la decisión de no filmar con una lista de tomas, lo que causó tensión en el set, ya que provocó largas horas de rodaje para el elenco y el equipo de filmación. Al respecto, HBO dijo en su comunicado: “No es raro que las series dramáticas tengan rodajes complejos”.

El actor Jacob Elordi defendió las largas horas de filmación. “Estamos haciendo películas, ¿sabes a lo que me refiero?”, dijo a Variety después del final de la temporada dos. “Quiero decir que en el sentido amplio, así es el cine. Y aunque no deberías sufrir, para mí es muy valioso trabajar duro. Y por cada hora que he dedicado personalmente a ese set, puedo verlo cuando veo el programa, y puedo sentirlo cuando camino por la calle y a la gente le encanta el programa”, agregó.

“Para mí, trabajar muchas horas es como la mayor alegría. Y ellos nos cuidan. Esa es mi familia. Si trabajo muchas horas, Sam trabaja el doble, Zendaya trabaja el triple. Estamos todos juntos en esto”, finalizó el actor. A pesar de las polémicas, la serie ha confirmado una tercera temporada.