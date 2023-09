Gloria Trevi responde a haters tras lanzamiento de su bioserie

Ciudad de México.- En anticipación al estreno de la bioserie "Gloria Trevi: Ellas soy yo" en la televisión nacional, Gloria Trevi, apareció como invitada en el programa "Hoy" para abordar la controversia que ha rodeado el proyecto desde su lanzamiento en la plataforma ViX.

La intérprete de éxitos como "No querías lastimarme" y "El recuento de los daños" compartió lo complicado que ha sido para ella ver su vida representada en la pantalla, además de los ataques que ha enfrentado debido a esta situación.

Yo pensé que estaba más preparada, ha pasado muchos años, pero verlo, haz de cuenta que yo me pongo creo que como el público así a decir ‘no, no aceptes, dile que no, vete, no, no regreses, estúpida’, pero es que cuando estás metido en una situación así es muy diferente verlo en la serie y ver todo lo que está pasando alrededor, a cuando estás adentro”, explicó Trevi a los conductores del matutino de Televisa.

Gloria Trevi.

Las críticas a la bioserie

Cuando se le preguntó sobre las críticas que surgieron después de la divulgación de los primeros 15 capítulos de la trama, Gloria compartió:

“De todo un poco, por ejemplo, ahorita como están las redes, hay personas ponen una entrevista mía de hace 25 años, donde yo todavía estaba en la cárcel, privada de mi libertad de todas las maneras, mentalmente, emocionalmente, físicamente, donde yo estaba siendo atacada incluso por algunas personas que también habían sido víctimas de este señor, de ese viejo, y yo reaccionaba como un animal herido, confundida, porque no sales de una situación así [tan fácil], aparte todavía inmersa y dicen ‘antes decía otra cosa y ahora dice algo muy diferente, ¡qué bueno que ahora digo algo muy diferente!, que bueno que ahora, 25 años después puedo ver hacia atrás y decir ‘¡qué equivocada estaba!”.

Sin embargo, al mencionar a su familia, la artista de 55 años reveló emocionada: "Ha sido un desafío para mi familia también. Mis hijos me preguntaron si querían ver la serie, y les dije que ellos decidieran. Ellos prefieren esperar a que toda la serie esté disponible en ViX... Sé que he recibido críticas y apoyo, pero lo más importante es abordar este tema".

Fotos: Agencia México

Ataques a sus hijos

Gloria compartió con lágrimas en los ojos que sus hijos también han sido objeto de ataques debido a esta situación.

“Mi hijo Ángel me dijo ‘mami tú no lo sabías, pero desde los 8 años a mí me atacan’, me dice ‘no te preocupes, yo tengo eso superado, y lo que tú quieras hacer yo te apoyo’, bien lindo mi hijo. Y la verdad es que también es el momento de hacerlo porque, a veces me dicen ‘¿por qué no lo hiciste antes?, o ¿por qué no dijiste muchas cosas antes?’, porque eran niños, porque especialmente a uno de ellos dos lo tenía que defender y proteger de muchas cosas, pero eso lo van a ver y lo van a entender en la serie”.

En relación a los mensajes en contra de sus padres, Gloria aclaró: “Van a salir cosas que pasan con mis padres, y también hay gente que dice ‘ay, es que sus padres’, espérense a ver toda la serie, o sea todos, el que diga que no, bueno qué maravilla, felicidades, pero es una excepción, el que diga que nunca ha tenido una diferencia con su padre o con su madre, entonces, todos tuvimos diferencias con sus padres, pero aparte yo tenía una influencia terrible detrás de mí y mi madre tenía un desconocimiento absoluto de lo que yo estaba viviendo”.

Nunca intentó defender a Sergio Andrade

Finalmente, sin mencionar el nombre de Sergio Andrade, el exproductor musical de Trevi, Gloria enfatizó que nunca intentó defenderlo.

“Hay gente que cree que se le está dando la razón de algo y no, es mostrar el modus operandi de esas personas que en algún momento se tienen que mostrar maravillosos y no lo son (…) y quiero decir que estoy de acuerdo con toda la gente que dice que Jorge Poza es muchísimo más guapo, o sea, give me five (Dame esos cinco)”, declaró.