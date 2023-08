Gloria Trevi sobre su bioserie: "No se puede culpar ni a las víctimas de abuso, incluida yo

CIUDAD DE MÉXICO.-Gloria de los Ángeles Treviño Ruiz, en apariencia tímida, resguarda en su interior la ambición de convertirse en una artista de renombre, un deseo que aguarda su momento para florecer. En un giro inesperado, el destino le presenta una oportunidad dorada: un concurso para encontrar a la doble de Chispita, el icónico personaje encarnado por Lucero en la telenovela homónima de los años 80. El concurso es parte del programa "XE-TÚ", bajo la producción de la destacada Carla Estrada, y marca un punto de inflexión crucial en su camino.

Así da inicio el primer episodio de "Gloria Trevi: Ellas soy yo", una cautivadora obra que trasciende las fronteras de la bioserie para fundirse con la vida misma de la cantante. En esta obra, se despliega la travesía desde aquel punto de partida hasta los eventos que forjarían a Trevi en la artista y mujer que es hoy.

Trevi dio su reflexión

En una entrevista sincera, Trevi comparte sus reflexiones sobre este momento trascendental: "Aquí comienza una parte de ese sueño que más tarde se convierte en una pesadilla, no por la mano de Carla Estrada ni por la esencia de 'XE-TÚ', sino por las circunstancias que desencadenan un efecto dominó que estoy tratando de concienciar". El concurso ganado representó su debut en los escenarios y la primera mirada de su productor musical.

A pesar de las dificultades, Gloria se mantiene firme en su determinación, colgando el teléfono con su madre y enfrentando desafíos aún mayores. Su productor, quien comparte con ella una historia de detenciones y acusaciones de corrupción de menores en 2000, se revela como alguien que abusa y somete a las jóvenes bajo su influencia, prometiendo convertirlas en estrellas de la música.

No podemos culpar a las víctimas de abuso, incluyéndome a mí

En medio de la narrativa, Trevi aborda una verdad cruda: "No se puede culpar ni a las víctimas de abuso, incluida yo, ni a cualquier persona que haya estado antes de mí ni después de mí. Ni a los padres. Muchas veces le echan la culpa a los papás, aunque si haya habido uno que otro, por ahí un poquito pasado de lanza, pero en realidad hubo una persona que fue la catalizadora de todas las cosas: la mente, el actor, el detonante. Si esa persona no hubiera sido así (el hubiera no existe -reconoce-) pero hay una persona que es responsable. Y entre más queramos fincarle responsabilidad a otras personas, más se las quitan a esa, y es lo que no debemos hacer".

En la actualidad, tras 18 años desde las acusaciones de corrupción de menores, nuevas denuncias se alzan en su contra en Estados Unidos este año. "Las personas que me hicieron lo que me hicieron tratan de amenazarme con estas denuncias, pero yo ya lo viví y no le tengo miedo a eso. Sabemos que detrás están personas con intereses muy grandes. Eso se va a ver un poco en la serie. Pero se están pisando la cola ellos solos porque la verdad es que ni siquiera me estoy enfocando en defenderme".

No busca nada más que narrar su historia

Gloria Trevi aclara que su intención no es buscar defensores, ni dentro ni fuera de la bioserie recién lanzada en la plataforma Vix.

"Es voy a contar mi historia, pero más la parte humana, emocional y más buscando que otras personas se reflejen. Ya sé que muchas personas han dicho: queremos que otras personas no pasen por esta situación del maltrato y del abuso, pero sí. Y cuando digo: 'Ellas soy yo', me refiero a las personas, no nada más las mujeres. También me refiero a los hombres".

La historia de Gloria Trevi emerge como un testimonio de perseverancia, empoderamiento y resiliencia, dejando una huella que trasciende géneros y generaciones. "Ellas soy yo" no solo desentraña su propia travesía, sino que también enciende una llama de conciencia para la sociedad en su conjunto.

