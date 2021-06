Ginny Hofmann asegura que lo más 'duro' es que la gente no crea en la palabra de su hija Alexa Parra

Ciudad de México.- Ginny Hofmann reapareció públicamente en el programa Hoy para hablar de la denuncia que interpuso su hija Alexa Parra contra su padre Héctor “N” por abuso sexual.

Consternada por la situación, la actriz comentó: “Es lo más difícil que he pasado en mi vida, es algo que no se le desea a nadie jamás… ¡híjole!, ojalá pueda hablar… es el dolor más grande que puede pasar una madre, el sacar fuerza y ver a tu hija tan fuerte, tan valiente, y recibir el no creer en ella, la gente que no ha creído en ella, que no ha creído en su palabra, en todo lo que ella vivió, es lo más duro de este proceso. Yo como mamá estoy con ella al 100 por ciento, jamás, jamás, jamás… lo juro por mi vida, diríamos una mentira ante un asunto tan monstruoso, tan terrible, jamás lo haríamos”.

Posteriormente, la artista destacó que su hija está bien por ahora. “Ella está tranquilita, ha vivido su proceso, ha estado de repente muy fuerte, de repente llora, pero está tratando de entender el proceso que está pasando”.

Abuso sexual o violación

Al preguntarle si hubo violación, Hofmann inmediatamente respondió: “hubo abuso sexual”. Asimismo, destacó que esta situación se llevó a cabo durante muchos años y brindó algunos detalles de cómo descubrió lo que le estaba pasando a Alexa.

“Yo me entero cuando ella me empieza a decir que él le faltaba al respeto, que la tocaba, pero, yo tenía una versión muy ligerita, muy light, entonces me decían unos abogados con los que yo platicaba en ese momento ‘es que, si no tienes una certeza de lo que pasó, si no tienes fundamentos ¿qué denuncia vas a poner?’”.

De la misma manera, dijo que nunca habló del tema con su ex pareja. “Es imposible hablarlo con él, me tenía bloqueada de todas las redes, del celular, de todo, y no había manera de enfrentarlo, entonces yo empecé a buscar ayuda psicológica para mi hija. Es una niña muy especial, si no hace clic con alguien no habla, no puede hablar si no hace clic”.

Cometió un error

Admitiendo que cometió el error de hablar del tema en una revista y no ante las autoridades, Hofmann se defendió diciendo que lo hizo porque el padre de su hija salía ante los medios de comunicación a hablar más de ellas. “Amenazando a la niña diciéndole ‘sal y di lo que te hice’, y ella se paró y me dijo ‘voy a decir lo que me hizo’, él la retó”.

Posteriormente, Ginny Hofmann confesó que hubo algún tipo de amenaza contra Alexa para que no hablara de su abuso, pero como su hija la quiere proteger, hasta este momento hay detalles que no conoce de todo lo que sufrió.

Al ser interrogada por los dictámenes que han salido a la luz puntualizando que Alexa no presentaba muestras de abuso, el abogado de la actriz explicó: “hubo un dictamen de un perito en particular que determina que no, no que no haya afectación, sino que no hay la suficiente afectación para determinar que pudo haber un daño sexual como el que se estaba denunciando.

Investigación

Sin embargo, la Fiscalía siguió llevando sus actos de investigación, y de esos mismos actos de investigación logró derivar, con nuevas pruebas periciales, que sí existe esta afectación […] malamente se ha manejado el hecho de que ha habido tráfico de influencias para que haya una actuación por parte de la Fiscalía y del Poder Judicial para afectar a este individuo”.

Conjuntamente, Ginny negó que su denuncia sea un tema de venganza contra su ex pareja y padre de su hija. “Yo tengo 14 años separada de él. Cuando yo termino mi relación con él, hablamos todo lo que vivimos, y decidimos llevar la fiesta en paz por mi niña y todo. Se han manejado muchas cosas, han tratado de cubrir todo lo que está pasando con versiones muy extrañas, que si sus preferencias […] no tiene nada que ver las preferencias que él tenga. Lo que él hizo con mi hija es punto y aparte, no habría manera de que fuera una venganza de ardida, de pareja, no hay manera, mi hija no se prestaría a una situación así, es una niña madura, inteligente, ella está atendida por psiquiatras del hospital Ramón de la Fuente Muñiz, por psicólogas de CTA, que pertenece al Ministerio Público, todos ellos determinan un daño en mi hija y la psicóloga, la perito del informe que se dice salió en contra, no es que salga en contra es que ella dice que en el momento que hizo la entrevista, la niña no iba tan alterada, pero que eso no significa que no hayan ocurrido los hechos, eso es lo que dice”.

Para finalizar, la actriz subrayó que su hija siempre tuvo deseos de denunciar a su padre, sobre todo porque ahora se considera voz de muchas niñas que viven una situación como la que ella pasó.