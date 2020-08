"Todo es cierto, nadie me manipuló: Alexa hija de Hoffman y Parra

La tarde de este miércoles, Ginny Hoffman y su hija Alexa, confirmaron que las declaraciones publicadas a una revista de circulación nacional son ciertas, en las que acusan al actor y padre biológico de la joven, el actor Héctor Parra, de abusar sexualmente de ella cuando era niña.

"Efectivamente, todo lo que se dijo en esa publicación es dicho por nosotras dos, nadie me manipuló, nunca me ha manipulado mi mamá ni absolutamente nadie, no soy una figura pública y espero que lo respeten, es la primera y la última vez que se va a dar esta declaración, me gustaría que si alguien lo ve y está pasando por algo parecido y le puedo ayudar en algo, me pueden buscar personalmente o lo que sea y los voy a poder ayudar en lo que necesiten. Si mi mamá no había dicho nada es porque yo se lo pedí, es algo de mi pasado, pero ya era hora de pararlo", dijo la joven de 18 años de edad.

La actriz que se dio a conocer en el programa "Chiquilladas", cuando ella todavía era una niña, dijo en el mismo video que la publicación era verídica en cada coma y en cada punto, y que si decidieron contarlo a esta revista era porque pudieron abrir su corazón con ellos y no por haber recibido dinero a cambio.

"Queremos confirmar que todo lo que está allí es dicho por nosotras, cada punto, cada coma, es todo lo que nosotras vivimos, y creo que era importante esperar los tiempos en los que mi niña decidiera hablar y tocar este tema tan privado, no teníamos pensado tocar un tema que era en familia pero las circunstancias, las cosas de la vida así lo ponen y así lo estamos haciendo, de corazón, esperamos que esto ayude a muchas otras personas que estén pasando por esta situación", y agregó.

"Queremos súper aclarar que por esta publicación no se recibió un solo peso, porque jamás lucraría con lo más hermoso y sagrado en mi vida que es mi hija, decidimos hacerlo con esta publicación porque sentimos que pudimos abrir nuestro corazón como nosotras lo necesitábamos".

En la cuenta de Instagram de Hoffman, las dos subieron un video donde hablan de este caso, el cual aseguró Alexa, que no levantará cargo alguno contra Parra, a quien no llama papá, ya que quiere dejar todo este tema en el olvido.

Héctor lo niega todo

Esta misma tarde de miércoles, el actor Héctor Parra apareció en el programa "Ventaneando" para decir que la mamá de Alexa, Hoffman, la había manipulado desde hace muchos años y que las acusaciones de pedofilia son mentira, que desde pequeña su mamá trató de ponerla en su contra.

"Reitero y con la cara de frente y con la frente limpia y con todo mi ser limpio que son mentiras. Son totalmente mentiras burdas, falsas, desde que empezó toda esta sarta de declaraciones son mentiras. Dice la Nena que ella nunca me dijo papá, obviamente jamás me decía papá, siempre era Daddyto, Papi… Me incomoda y me molesta que pase esto, es muy delicado pero Alexa ha sido manipulada por años en mi contra y tengo pruebas contundentes que respaldados por la ley van a salir al aire", dijo al espacio con Paty Chapoy.

¿Qué se dijo?

Ginny contó a la revista un poco acerca de su historia de amor, de su separación cuando ella se enteró que Héctor era bisexual y de cómo notó los cambios en la actitud de su hija cuando iba a visitarlo, hasta que ésta le contó lo que había vivido con su papá.

"Ella iba casi todos los fines de semana con su papá, pero de pronto, como a los 12 años, empezó a decirme: 'Voy a ver a mi papá, pero me regresan, no quiero dormir ahí', y yo decía: 'Bueno, pues ve a verlo y te regresas'. Después empezaron a pasar los fines de semana, le decía: 'Mi amor, ¿no vas a ir con tu papá?', y me contestaba que no, que ya no lo quería ver, hasta que un día pasó algo", dijo a dicha publicación.

No fue hasta que la niña tenía 13 años que le confesó a su mamá lo que había pasado, cuando iban en un viaje en auto, mientras tenían una charla sobre los motivos de su separación.

"'No, mamá, a mí no me importa si mi papá es homosexual, pero no se vale que sea pedófilo'. ¡Uy, ahí sí, bendito Dios que me tocó un alto! porque si no, me estampo", relató Ginny a la revista.

También comentó que una expareja de Héctor, de nombre Paulina Garriga, la buscó para decirle que quería que su alma descansara, por lo que le contó que veía a Héctor meterse al baño cuando su hija se bañaba, dormir con ella en bóxers y hasta "autocomplacerse" en la cama mientras su hija dormía a su lado, así como que él guardaba la ropa interior de su hija junto a la suya.

A "Ventaneando", Héctor dijo que Paulina era una mujer tóxica que le insistió para que él estuviera con ella después de que tuvieron una relación informal.