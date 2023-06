"Hizo un comentario feo hacia su papá": Ginny Hoffman cuenta cómo le confesó Alexa sobre los abusos de su padre, Héctor Parra

MÉXICO.- La condena de Héctor Parra, actor, a 10 años y seis meses de prisión por corrupción de menores, sigue siendo motivo de polémica.

En esta ocasión, Ginny Hoffman, ex pareja del reconocido actor y madre de Alexa, la joven que hace dos años acusó a su propio padre de abuso sexual, ha decidido romper el silencio y contar cómo su hija le reveló los traumáticos eventos que aparentemente vivió desde su infancia hasta la adolescencia.

Hoffman fue invitada al programa "Análisis feminista", donde explicó que su familia está enfrentando dificultades a pesar de haber ganado el caso. La actriz ha sido acusada de influir en Alexa y de utilizar su influencia para influir en el caso, lo que ha generado críticas y amenazas.

Las dos estamos en terapia, estamos medicadas porque ha sido un proceso difícil jurídico y mediático. Lo que nos ha ayudado mucho es la gente que nos ha rodeado y que nos ha llevado de la mano, me van a faltar muchos años de vida para agradecer", compartió.



Asimismo, agregó que hasta la fecha hablar del tema con la joven resulta sensible.



Va lento el proceso, ella es una niña que no le gusta estarse revictimizando, entonces ha sido muy difícil, porque hasta el día de hoy no sé de muchas cosas. No quiere hablar de muchas cosas, porque le da pena o quiere protegerme", recalcó.