Sergio Mayer llama 'Pederasta sentenciado' a Héctor Parra

Ciudad de México.- Sergio Mayer expresó su descontento tras ser interrogado por el caso de Héctor Parra, quien fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por el delito de corrupción de menores.

Ya que el artista siempre se pronunció a favor de Alexa Parra, manifestó que ahora tanto él como si familia son blanco de agresiones por dicha situación.

He sido víctima de ataques, de mentadas, mi familia, mis hijas, Antonia no quería venir porque en sus redes la han atacado, la han criticado, la han amenazado, igual que a mí, y me han dicho cosas de mis hijas tremendas… Mi hija Antonia hace rato me dijo: ‘papá ¿no crees que deberíamos de contratar escoltas?’, y yo ‘¿por qué?’, (responde) ‘por todas las amenazas que nos están haciendo’. Porque ahora resulta que un pederasta sentenciado, resulta que es la imagen de la injusticia, es el estandarte de la injusticia, fíjense nada más el mundo tan loco y tan pendej* en el que estamos viviendo”

Contó Mayer ante la prensa que acudió a la conferencia de la presentación del podcast “En familia con los Mayer”.

Buenas intenciones

De la misma manera, Sergio recalcó que su única intención al involucrarse en el caso de Alexa fue ayudarla con la situación que padeció.

“Y aquí estoy y no me voy a doblar porque sé que hice lo correcto, y me da satisfacción el que una víctima haya encontrado justicia en este país, y me siento tan orgulloso de Alexa, de lo que hizo y de lo que generó, porque cómo le dieron y la siguen atacando eh, eso es no tener madr*, seguimos desacreditando a la mujer. Ya hay una sentencia, si quieren seguir creyendo esas historias, adelante, cada quien es libre de expresar y de pensar lo que quiera”, declaró.

Finalmente, sobre la controversia que provocó al aparecer en calzoncillos durante un enlace en vivo, Sergio Mayer minimizó el hecho y destacó que no es la primera vez que muestra parte de su cuerpo.

“Me encueré durante 10 años en (la obra) Solo para mujeres, que salí en calzoncillos… ¿te gustó a ti?, el andar en ropa interior en tu casa, nada más falta que no pueda yo andar en ropa interior en mi casa, pero yo no acoso a mis hijas ni las toco ni las molesto ni hago corrupción con ellas, entonces hay una gran diferencia”, dijo al respecto.