Alexa Hoffman explota contra fiscal y revela aplazamiento de audiencia contra su padre

Ciudad de México.- Alexa Hoffman expresó su descontento después de que se informara que la audiencia por el caso de corrupción de menores en contra de su padre Héctor Parra se aplazó nuevamente

Por medio de su cuenta de Instagram, la joven manifestó su molestia e hizo un llamado a la Fiscal del Ciudad de México, ya que la audiencia estaba prevista para el 18 de mayo, además de exponer al Ministerio Público que no le avisó de dicha decisión.

Le pido a la fiscal Ernestina Godoy que por favor dejen de aplazar las audiencias de mi caso. No sé porqué lo hacen. No es justo que le permitan a la ministerio público posponer una y otra vez. ¿Qué se gana con esto? Además de no avisar nunca a la víctima. ¿Ahora hasta el 26? Por favor! Ayuda! (sic)”