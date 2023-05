‘Seguiré defendiendo mi inocencia total’: Héctor N, manda un mensaje desde prisión

Ciudad de México.- Héctor Parra, mejor conocido como Héctor N, lanzó un comunicado por medio de una carta escrita, asegurando que su hija si es una víctima pero de las manipulaciones que sufre por parte de su madre, Ginny Hoffman.

Daniela Parra, hija de Héctor publicó a través de Instagram una carta escrita a mano por su padre, donde agradece las muestras de cariño y apoyo que ha recibido por parte de la gente.

Recordemos, que en a finales de este mes de mayo, Héctor fue sentenciado a 10 años y 6 meses de prisión por corrupción de menores, además de tener que pagar una jugosa indemnización a Alexa su hija, por los daños causados.

Así se pronunció Héctor

En el comunicado emitido por la cuenta de Daniela, quién no ha dejado de luchar por demostrar la inocencia de su padre, escribió lo siguiente:

‘COMUNICADO DE MI PAPÁ... HÉCTOR PARRA. A casi dos años de haber sido detenido y recibiendo una condena INJUSTA, MANIPULADA Y CORROMPIDA… Les deja este mensaje… para todas, todos y todo… MUCHAS GRACIAS.' escribió.

‘Desde el día en que nació mi hija, la he amado, cuidado, apoyado y sobre todo, respetado. Jamás en mi vida ni por un segundo he sido capaz de faltarles el respeto a ninguna de mis dos hijas… no existe ni en mis principios ni en mi educación’, escribió Héctor.

‘Todo lo que rodea este lamentable caso lo único que realmente prueba es que han fabricado de mi persona un responsable, sin culpa alguna’, afirmó.

Finalmente, Héctor concluyó dedicándole unas palabras a su hija Daniela agradeciéndole todo lo que ha hecho para apoyarlo y expuso sentirse muy orgulloso de ella. Por su parte, los usuarios no dejaron pasar la oportunidad para ofrecer sus muestras de apoyo hacia Daniela, asegurando que creen en la inocencia de su padre